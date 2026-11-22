मुंबई में वायु गुणवत्ता 'अनहेल्दी' से 'सीवियर' श्रेणी तक पहुंचने के बाद बीएमसी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ा दी है. खुले में अलाव जलाने और कचरा फूंकने पर जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है. बांद्रा ईस्ट, बीकेसी और अंटॉप हिल जैसे इलाकों में AQI 220 के पार पहुंच गया है. बीएमसी ने 28 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है और नियमों के पालन के लिए 74 निगरानी टीमें तैनात की हैं, जो नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने और प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाओं का काम रोकने की कार्रवाई कर रही हैं.

AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए, बीएमसी (BMC) ने सख्त कदम उठाए हैं. इसके तहत, खुले में आग जलाने या कचरा जलाने पर लगने वाले जुर्माने को ₹500 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है.

नगर निकाय ने निर्माण स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों और आम नागरिकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी 28-सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है. इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पूरे मुंबई शहर, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में 74 टीमें (स्क्वाड) तैनात की गई हैं.

ये टीमें सक्रिय रूप से नोटिस जारी कर रही हैं, प्रदूषण फैलाने वाले प्रोजेक्ट साइटों पर काम रुकवा रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा रही हैं.

मुंबई में तापमान धीरे-धीरे कम होने लगा है. सर्दियों की शुरुआत के साथ रात का तापमान 22°C–23°C के आसपास है, और अगले हफ्ते इसके 19°C तक गिरने की संभावना है. हालांकि, दिन के समय तापमान अभी भी 32°C–34°C के बीच बना हुआ है.

बीएमसी ने अपने 'स्वच्छता और स्वास्थ्य उप-नियमों' (Sanitation and Health Bye-Laws) तथा सर्दियों में वायु प्रदूषण को कम करने संबंधी दिशा निर्देशों के तहत, सार्वजनिक या खुली जगहों पर आग जलाने (जैसे ठंड से बचने के लिए आग जलाना, लकड़ी, सूखी पत्तियां या कचरा जलाना) पर प्रतिबंध लगा दिया है.

5,000 नए AI-युक्त CCTV लगाए जाएंगे

वहीं अन्य प्लान की बात करें तो राज्य सरकार की योजना पूरे मुंबई में फरवरी 2027 तक 5,000 और AI-युक्त CCTV कैमरे लगाने की है. इन नए कैमरों में फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने की तकनीक), थर्मल इमेजिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की ऑटोमेटेड सुविधा होगी. इसमें सिग्नल तोड़ने वाले दोपहिया वाहनों की पहचान करना भी शामिल है.

यह अपग्रेडेड नेटवर्क फरवरी 2027 से काम करना शुरू कर देगा. इस सिस्टम की मदद से पुलिस निजी प्रतिष्ठानों - जैसे फाइव-स्टार होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल और बड़े रिहायशी परिसरों - के CCTV फुटेज तक भी पहुंच सकेगी.

इस अपग्रेड के साथ पुलिसिंग का तरीका बदल जाएगा. अब यह केवल घटना के बाद फुटेज देखने जैसी पारंपरिक और प्रतिक्रियाशील (रिएक्टिव) निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन का पता अपने आप (ऑटोमेटेड तरीके से) लग सकेगा.

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