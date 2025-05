सड़क पर मामूली विवाद कई बार बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं और इस तरह के मामलों में कई बार लोगों की हत्‍या तक कर दी जाती है. मुंबई के घाटकोपर इलाके में भी एक ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स का ओ‍वरटेक करने को लेकर विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की बीच सड़क पर दिनदहाड़े हत्‍या कर दी गई. पुलिस ने हत्‍या का मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, रविवार दोपहर रोड रेज की एक घटना में 34 साल के एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. पंतनगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान विक्रोली स्थित कार डीलर जीशान रफीक शेख के रूप में हुई है.

A man was killed in a road rage incident in the Ghatkopar area of Mumbai following a dispute over overtaking. The Pant Nagar Police have registered a murder case against unknown individuals and launched a search operation to trace the accused. The incident has raised concerns… pic.twitter.com/tYm9krOe3q