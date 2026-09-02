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VIP काफिले के लिए साइकिल सवार को धकेला! पुलिस के बर्ताव पर भड़के मिलिंद देवरा, Video

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि मुंबई पुलिस का एक अधिकारी एक आदमी को धक्का देता है और उसकी सामान से लदी साइकिल किनारे फेंक देता है.

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VIP काफिले के लिए साइकिल सवार को धकेला! पुलिस के बर्ताव पर भड़के मिलिंद देवरा, Video
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Photo: Screengrab)
  • पुलिसकर्मी ने VIP काफिले के लिए साइकिल सवार को धक्का दे दिया.
  • सांसद मिलिंद देवरा ने घटना का वीडियो शेयर किया और कड़ी प्रतिक्रिया दी.
  • सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और कई यूजर्स इस व्यवहार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.
मुंबई पुलिस ने इस घटना पर आधिकारिक तौर पर क्या जवाब दिया है?
मुंबई:

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक पुलिसकर्मी द्वारा एक शख्स को धक्का देने का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी वीआईपी काफिले के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान, उसने एक शख्स की सामान लदी साइकिल को एक तरफ फेंक देता है. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने अपने हैंडल से वीडियो पोस्ट किया है. मिलिंद देवरा ने X पर वीडियो शेयर करते हुए यह बताने की कोशिश की कि कैसे वीआईपी काफिले के लिए ट्रैफिक पाबंदियों के बीच साइकिल सवार एक शख्स के साथ बुरा बर्ताव किया गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित शख्स सामान लदी साइकिल के साथ बैरिकेड वाले रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था. तभी एक पुलिसकर्मी उसके पास आता है, उसे और उसकी साइकिल को धक्का देकर एक तरफ कर देता है.

इसके बाद, वह शख्स अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा, जबकि पुलिसकर्मी ने रास्ता साफ करने के लिए उसकी साइकिल को एक तरफ फेंक दिया. यह वाकया तब हुआ, जब एक वीआईपी के काफिले को सड़क के उस हिस्से से गुजरने दिया जा रहा था, जहां आम तौर पर आवाजाही पर रोक होती है.

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देवरा ने की सख्त कार्रवाई की बात...

देवरा ने पीड़ित शख्स के साथ किए गए बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा, "VIP कोई भी हो, काम पर जा रहे एक शख्स और उसकी साइकिल को धक्का देना बर्दाश्त करने लायक नहीं है. उन्होंने यह भी लिखा, "मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस, कृपया सख्त कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो."

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है. कई लोगों ने पुलिसकर्मी के व्यवहार को असंवेदनशील और अमानवीय बताया. वहीं, कुछ लोगों ने आवाज उठाने के लिए मिलिंद देवरा की तारीफ की और कहा कि साइकिल सवार के साथ किया गया बर्ताव बर्दाश्त करने लायक नहीं था.

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