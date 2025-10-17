महिलाकर्मी को नहीं दी सैलरी तो MNS कार्यकर्ताओं ने कर दिया हिसाब, सैलून मालिक को दुकान में घुसकर पीटा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं के हंगामे और 'ऑन-द-स्पॉट' न्याय का एक और मामला नवी मुंबई के कामोठे शहर से सामने आया है. यहां MNS कार्यकर्ताओं ने एक सैलून मालिक की सरेआम पिटाई कर दी. सैलून मालिक पर आरोप है कि उसने अपनी एक महिला कर्मचारी को कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी और सैलरी मांगने पर उसने महिला के साथ गाली-गलौज भी की थी.

सैलरी न देने पर MNS से की शिकायत

मिली जानकारी के मुताबिक, संबंधित महिला कर्मचारी कामोठे स्थित इस सैलून में पिछले कुछ महीनों से कार्यरत थी. हालांकि, उसे बार-बार मांगने के बावजूद उसकी सैलरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था. जब महिला को सैलरी नहीं मिली और मालिक ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज की, तो उसने कामोठे शहर के MNS कार्यकर्ताओं से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई.

सैलून में घुसकर की पिटाई

शिकायत मिलते ही MNS कार्यकर्ता तत्काल एक्शन में आ गए. MNS कार्यकर्ता महिला कर्मचारी को साथ लेकर सीधे सैलून पहुंचे. उन्होंने पहले सैलून मालिक से सैलरी न देने के बारे में पूछताछ की, और फिर देखते ही देखते गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सैलून मालिक को थप्पड़ और घूसों से पीटना शुरू कर दिया. घटना का VIDEO भी सामने आया है, जिसमें MNS कार्यकर्ता सैलून मालिक को घेरकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह घटना एक बार फिर MNS के कार्यकर्ताओं द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है. हालांकि, यह मामला सैलरी न देने और महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई का इंतज़ार करना ज़रूरी है. इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि सैलून मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और MNS कार्यकर्ताओं पर कानून हाथ में लेने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा.