मुंबई से खौफनाक वीडियो... शख्स ने आवारा कुत्ते का मार डाला, फिर उसकी आंखें निकालकर खेलता हुआ आया नजर

पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की है, जब एक सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उसके साथ खेलता हुआ नजर आया.

मुंबई:

महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के आवारा कुत्ते को मार कर उसकी आंखे निकाल कर खेलने का हैरान कर दने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक शख्स ने आवारा कुत्ते को पहले जान से मार दिया और फिर वह सड़क पर उसकी आंखों को निकाल कर खेलते हुए नजर आया. यह चौंकाने वाली घटना मुंबई के बाहरी इलाके मुंब्रा की है. 

पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की है, जब एक सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उसके साथ खेलता हुआ नजर आया. इसके बाद परेशान लोगों ने तुरंत मुंबई पुलिस को घटना की जानकारी दी. 

सोशल मीडिया पर इसकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें आदमी सड़क किनारे कुत्ते के शव के साथ बैठकर उसकी आंखों के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है. इस घटना के बाद पशु कल्याण समूह पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो गंभीर चोट पहुंचाने के अपराधों को कवर करती है, साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

