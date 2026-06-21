महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रत्नागिरी से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है. कोंकण क्षेत्र के गणपतिपुले समुद्र तट पर नहाने उतरे पांच युवक समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आकर डूब गए. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) की टीम ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए अब तक चार युवकों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि पांचवें लापता युवक की तलाश अब भी लगातार जारी है.

देवदर्शन के बाद मौज-मस्ती बदली मातम में

जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी युवक महाराष्ट्र के ही छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) जिले के बिडकीन इलाके के रहने वाले थे. बिडकीन से कुल 19 युवकों का एक समूह कोंकण के गणपतिपुले में वीकेंड पर घूमने के लिए आया था. शनिवार की सुबह सभी युवकों ने गणपतिपुले मंदिर में सुचारू रूप से देवदर्शन किए. दर्शन करने के बाद, सुबह करीब 10 बजे इनमें से कुछ युवक समुद्र की लहरों का आनंद लेने और नहाने के लिए पानी में उतर गए.

गहराई और लहरों का नहीं लगा पाए अंदाजा

दुर्भाग्यवश, नहाने उतरे युवकों को समुद्र के पानी की गहराई और वहां उठने वाली तेज लहरों के बहाव का सटीक अंदाजा नहीं मिल पाया. जैसे ही वे पानी में आगे बढ़े, अचानक आई एक शक्तिशाली और ऊंची लहर पांच युवकों को अपने साथ खींचकर गहरे समंदर में ले गई. किनारे पर मौजूद उनके साथियों ने जब यह खौफनाक मंजर देखा, तो वहां चीख-पुकार मच गई और तुरंत स्थानीय लोगों व पुलिस को सूचित किया गया.

पुलिस और कोस्ट गार्ड का संयुक्त सर्च ऑपरेशन

घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक नितिन बगाटे और अपर जिला पुलिस अधीक्षक बाबूराव महामुनी तुरंत घटनास्थल गणपतिपुले पर पहुंचे. स्थानीय पुलिस ने कोस्ट गार्ड की मदद से लापता युवकों को खोजने के लिए तुरंत एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद समुद्र के पानी से चार युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को स्थानीय सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया. जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और पोस्टमार्टम के बाद, चारों युवकों के पार्थिव शरीरों को एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव बिडकीन छत्रपति संभाजीनगर के लिए रवाना कर दिया गया है. इस घटना के बाद से पूरे बिडकीन गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रशासन ने बताया कि पांचवें लापता युवक की खोज के लिए अभी भी समंदर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

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