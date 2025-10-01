विज्ञापन
VIDEO: ट्रैफिक के बीच लड़की को जड़े लात-घूंसे, पुणे का हैरान करने वाला वीडियो

Pune News: पुणे के सहकारनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विट्ठल पवार ने बताया कि मंगलवार देर रात तक मामले में कोई शिकायत नहीं मिली थी, फिर भी वीडियो पर और जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

VIDEO: ट्रैफिक के बीच लड़की को जड़े लात-घूंसे, पुणे का हैरान करने वाला वीडियो
पुणे में बीच सड़क पर लड़की को पीटा.
  • पुणे के केके मार्केट इलाके में मंगलवार रात एक युवक ने लड़की को ट्रैफिक के बीच जमकर लात-थप्पड़ मारे.
  • वीडियो में युवक लड़की को पकड़ने की कोशिश करता और उसे पीटता दिखाई दे रहा है.
  • पुणे के सहकारनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि वीडियो पर और जानकारी इकट्ठा की जा रही है.
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक युवक बीच ट्रैफिक लड़की को बार-बार लात-थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है. हैरान करने वाला यह वीडियो पुणे के केके मार्केट इलाके का है. इस घटना को दूर से किसी राहगीर से अपने मोबाइल में कैद कर लिया. यह घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे पुणे-सतारा रोड पर केके मार्केट से चव्हाण नगर जाने वाले रास्ते पर हुई.

लड़की को जड़े थप्पड़, घूंसे

सामने आए वीडयो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर भाग जाता है. जिसके बाद अचानक एक लड़की वहां आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है. इतने में युवक उसे पीटने लगता है. लड़की खुद को उससे छुड़वाकर एक ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है.

बीच सड़क लड़की को बुरी तरह पीटा

लड़की को बीच सड़क इतनी बुरी तरह से पीटने वाला युवक कौन है और पिटाई की वजह क्या है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. इस मामले में अब तक कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है. लेकिन पुलिस इस वायरल वीडियो की पड़ताल कर रही है.

पुणे के सहकारनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विट्ठल पवार ने बताया कि मंगलवार देर रात तक मामले में कोई शिकायत नहीं मिली थी, फिर भी वीडियो पर और जानकारी इकट्ठा की जा रही है .

