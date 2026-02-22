IIT बॉम्बे में मिले 5 जिंदा कारतूस, हॉस्टल की तलाशी में बरामद, बिहार के युवक पर एफआईआर

मुंबई के पवई इलाके में स्थित प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्‍बे के एक हॉस्टल से पांच जिंदा कारतूस मिलने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पवई पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर निवासी 23 साल के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 18 फरवरी 2026 की रात करीब 10 बजे सुरक्षा उपनिरीक्षक अपनी नाइट ड्यूटी पर तैनात थे. रात करीब 1:30 बजे क्यूआरटी टीम की ओर से सूचना मिली कि हॉस्टल नंबर 1 के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ छात्रों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो रहा है.

सुरक्षा टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि रूम नंबर 93 में रहने वाले बी-टेक प्रथम वर्ष के छात्र सूरज दुबे और रूम नंबर 89 में रहने वाले अमन नाम के छात्र के बीच कहासुनी हुई थी. दोनों को समझाकर मामला शांत कराया गया.

जांच में सामने आया नया खुलासा

इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को सूरज दुबे और उसके दोस्त अपूर्व मिश्रा के मुंह से शराब की गंध आई. हॉस्टल में शराब प्रतिबंधित होने के कारण दोनों के कमरों की जांच करने का फैसला लिया गया.

जब रूम नंबर 93 की तलाशी ली गई तो वहां रखी एक काले रंग की बैग की जांच की गई. बैग के आगे वाले हिस्से से 7.65 एमएम के पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए. कारतूसों पर “KF 7.65” अंकित था.

पूछताछ में सूरज दुबे ने बताया कि बैग अपूर्व मिश्रा का है. इसके बाद अपूर्व से पूछताछ की गई. उसने बताया कि ये कारतूस उसके दोस्त बिहार के समस्‍तीपुर निवासी सर्वोत्तम आनंद सतिशचंद्र चौधरी के हैं. वह 12 फरवरी को गांव से उसे मिलने आईआईटी पवई आया था और वही ये कारतूस लेकर आया था.

बिहार से खरीदे गए थे कारतूस

आगे की जांच में सर्वोत्तम आनंद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने पुलिस को बताया कि उसने ये 7.65 एमएम के पांच जिंदा कारतूस बिहार के मुंगेर से करीब 3500 रुपये में खरीदे थे और उन्हें बैग में रख दिया था.

पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पवई पुलिस स्टेशन में आरोपी सर्वोत्तम आनंद सतिशचंद्र चौधरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.