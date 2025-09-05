कौन हैं बाबाराजे? जिन्होंने अजित पवार से कराई थी लेडी IPS अंजना कृष्णा की बात

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के महिला आईपीएस अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस का काफी गरम है. मामला 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्दु गांव मे अवैध खनन से जुड़ा बताया जा रहा है. इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अजित पवार की IPS अधिकारी अंजना कृष्णा से बात किसने करवाई थी. बता दें कि डिप्टी सीएम की IPS अधिकारी से बात करने वाले बाबाराजे जगतापवाले थे. वह एनसीपी कार्यकर्ता हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज FIR में बाबाराजे का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने इस मामले में अब मीडिया के सामने अपना स्टैंड क्लियर किया है.

ये भी पढ़ें- मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए... कौन हैं डिप्टी CM अजित पवार से भिड़ने वालीं 'डेरिंग' IPS अंजना कृष्णा

बाबाराजे ने IPS अंजना से कराई अजित पवार की बात?

बाबाराजे जगताप ने कहा कि बजरी-रोड़ी निकालने का काम ग्राम पंचायत की ओर से चल रहा था. उसका टेंडर भी ग्राम पंचायत के नाम पर था, व्यक्तिगत तौर पर उसका कोई ठेकेदार नहीं है, ख़ुद ग्राम पंचायत इसे देख रही है. यह काम लीगल तरीके से ही चल रहा था. लेकिन अवैध तरीके से काम होने की गलत जानकारी दी गई थी. इसलिए उस दिन यहां माहौल गरम हो गया.

अजित पवार को फोन क्यों किया?

बाबाराजे जगताप ने कहा कि जब हमारे जिला के नेता, जिलाध्यक्ष, एक्स-एमएलए, इन सभी लोगों ने जब IPS अधिकारी को फोन किया तो मैडम ने फोन नहीं उठाया. किसी को रिस्पांस नहीं मिला. मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अजित पवार हमारे नेता हैं. इसीलिए हमारी परेशानी हल करना उनका काम है. उनको जब मालूम पड़ा कि काम गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है तो उन्होंने आईपीएस अधिकारी को बताया ये ठीक चल रहा है, मामले में कार्रवाई रोक दी जाए.

अजित पवार को बदनाम करने की कोशिश

वायरल वीडियो पर एनसीपी कार्यकर्ता ने कहा कि इसे महिला अधिकारी के साथ मौजूद उनके बॉडीगार्ड या ड्राइवर ने अपने मोबाइल से अजित पवार को बदनाम करने के लिए शूट किया था. वीडियो को हमारे किसी कार्यकर्ता ने वायरल नहीं किया बल्कि उन लोगों ने किया है. इस वीडियो के जरिए अजित पवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.