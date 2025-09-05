विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं बाबाराजे? जिन्होंने अजित पवार से कराई थी लेडी IPS अंजना कृष्णा की बात

बाबाराजे जगताप ने कहा कि काम लीगल तरीके से चल रहा था. लेकिन अवैध तरीके से काम होने की गलत जानकारी दी गई थी. IPS अधिकारी को यही बताने के लिए कॉल किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं बाबाराजे? जिन्होंने अजित पवार से कराई थी लेडी IPS अंजना कृष्णा की बात
IPS फोन कॉल मामले में NCP कार्यकर्ता बाबाराजे जगतापवाले का बयान
  • डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अंजना कृष्णा के बीच बहस पर जमकर विवाद हो रहा है.
  • एनसीपी कार्यकर्ता बाबाराजे ने डिप्टी सीएम से आईपीएस अंजना की बात करवाई थी.
  • बाबाराजे ने बताया कि जब अन्य नेता आईपीएस से संपर्क नहीं कर सके तो अजित पवार को मामले की जानकारी दी गई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के महिला आईपीएस अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस का काफी गरम है. मामला 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्दु गांव मे अवैध खनन से जुड़ा बताया जा रहा है. इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अजित पवार की IPS अधिकारी अंजना कृष्णा से बात किसने करवाई थी. बता दें कि डिप्टी सीएम की IPS अधिकारी से बात करने वाले बाबाराजे जगतापवाले थे. वह एनसीपी कार्यकर्ता हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज FIR में बाबाराजे का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने इस मामले में अब मीडिया के सामने अपना स्टैंड क्लियर किया है.  

ये भी पढ़ें- मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए... कौन हैं डिप्टी CM अजित पवार से भिड़ने वालीं 'डेरिंग' IPS अंजना कृष्णा

बाबाराजे ने IPS अंजना से कराई अजित पवार की बात?

बाबाराजे जगताप ने कहा कि बजरी-रोड़ी निकालने का काम ग्राम पंचायत की ओर से चल रहा था. उसका टेंडर भी ग्राम पंचायत के नाम पर था, व्यक्तिगत तौर पर उसका कोई ठेकेदार नहीं है, ख़ुद ग्राम पंचायत इसे देख रही है. यह काम लीगल तरीके से ही चल रहा था. लेकिन अवैध तरीके से काम होने की गलत जानकारी दी गई थी. इसलिए उस दिन यहां माहौल गरम हो गया. 

अजित पवार को फोन क्यों किया? 

बाबाराजे जगताप ने कहा कि जब हमारे जिला के नेता, जिलाध्यक्ष, एक्स-एमएलए, इन सभी लोगों ने जब IPS अधिकारी को फोन किया तो मैडम ने फोन नहीं उठाया. किसी को रिस्पांस नहीं मिला. मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अजित पवार हमारे नेता हैं. इसीलिए हमारी परेशानी हल करना उनका काम है. उनको जब मालूम पड़ा कि काम गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है तो उन्होंने आईपीएस अधिकारी को बताया ये ठीक चल रहा है, मामले में कार्रवाई रोक दी जाए. 

अजित पवार को बदनाम करने की कोशिश

 वायरल वीडियो पर एनसीपी कार्यकर्ता ने कहा कि इसे महिला अधिकारी के साथ मौजूद उनके बॉडीगार्ड या ड्राइवर ने अपने मोबाइल से अजित पवार को बदनाम करने के लिए शूट किया था. वीडियो को हमारे किसी कार्यकर्ता ने वायरल नहीं किया बल्कि उन लोगों ने किया है. इस वीडियो के जरिए अजित पवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Ajit Pawar, Women IPS, IPS Anjali Krishna Dispute With Ajit Pawar, IPS Anjali Krishna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com