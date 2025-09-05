विज्ञापन
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से बहस करने वाली  IPS अंजना कृष्णा कौन हैं?  पढ़ें उनके बारे में सब कुछ

अंजना की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मैरीज सेंट्रल स्कूल,पूजप्पुरा से हासिल की है. उन्होंने नीरामंकरा के एनएसएस कॉलेज से बीएससी गणित में स्नातक की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और बाद में आईपीएस चुनी गईं. 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से बहस करने वाली  IPS अंजना कृष्णा कौन हैं?  पढ़ें उनके बारे में सब कुछ
IPS अंजना कृष्णा से हुई थी डिप्टी सीएम की बहस
  • डिप्टी सीएम अजित पवार और IPS अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच सोलापुर में बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • विवाद की शुरुआत फोन पर अजित पवार की आवाज़ न पहचानने से हुई थी, जिससे पवार ने गुस्से में फटकार लगाई थी
  • IPS अंजना कृष्णा सोलापुर की करमाला में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं और तेजतर्रार अधिकारी मानी जाती हैं
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और लेडी आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अजित पवार IPS अधिकारी को एक्शन लेने की धमकी देते सुने जा सकते हैं. अजित पवार ने लेडी आईपीएस अधिकारी से कहा था कि मैं डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर बोल रहा हूं, एक्शन रोको, तुमपर एक्शन लूं क्या?, इतनी डेरिंग है तुम में? ये वीडियो महाराष्‍ट्र के सोलापुर का है. दरअसल, इस बहस की मुख्य वजह थी फोन पर अजित पवार को नहीं पहचानना. अजित पवार इस बात से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अधिकारी को फटकार लगा दी. आज हम आपको IPS अंजना कृष्णा के बारे में सबकुछ बताने जा रहे हैं. 

कौन हैं आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा? 

आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा का पूरा नाम अंजना कृष्णा वीएस है. वो फिलहाल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की करमाला में बतौर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात हैं. अंजना कृष्णा की गिनती तेजतर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारियों में होती है. आपको बता दें कि अंजना कृष्णा वीएस को यूपीएससी सीएसई 2022-23 में एआईआर-355 रैंक हासिल की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजना कृष्ण का जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ है. उनके पिता का कपड़े का व्यापार है और उनकी मां कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करती हैं. 

अंजना की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मैरीज सेंट्रल स्कूल,पूजप्पुरा से हासिल की है. उन्होंने नीरामंकरा के एनएसएस कॉलेज से बीएससी गणित में स्नातक की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और बाद में आईपीएस चुनी गईं. 

सोलपुर में उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी डीएसपी

सोलापुर के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम (बजरी-रोड़ी) उत्खनन की शिकायत पर डीएसपी अंजली कृष्णा कार्रवाई करने पहुंची थीं. इसी दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बहस हो गई. तभी NCP के एक कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन लगाया और डीएसपी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया.अंजलि कृष्णा उस समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आवाज़ नहीं पहचान पाईं. अजित पवार ने अपनी पहचान बताई और एक्शन रोकने को कहा ये कहते हुए कि मुंबई में मराठा आंदोलन चल रहा है, माहौल गहमागहमी का है, ये एक्शन अभी लेने की ज़रूरत नहीं.

तुम पर एक्शन लूं क्या, इतनी डेरिंग है तुम में...

अजित पवार की ना सुनते हुए आईपीएस अधिकारी ने कहा था कि आप मेरे नंबर पर फ़ोन करिए! जिसपर अजित पवार भड़क गए, और गुस्से में कहा था कि काम रोको, तुम पर एक्शन लूँ क्या, इतनी डेरिंग है तुम में!, नम्बर दो, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल पर तो पहचानोगी ना ? इसके बाद अजित पवार ने अफ़सर का नम्बर लेकर सीधे उनसे उनके फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए बात की. वीडियो कॉल के दौरान अजित पवार ने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया.

31 अगस्त की दोपहर की घटना

ये पूरी घटना 31 अगस्त रविवार दोपहर की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और अजित पवार की बात करने के लहजे की आलोचना हो रही है. वहीं इस मामले में मौके पर मौजूद हंगामा करने वाले एनसीपी के कुछ कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है. गुरुवार को सोलापुर में माढा तहसील के कुरडूवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है. महिला अधिकारी केरल की बताई जा रही हैं, जिनकी पोस्टिंग हाल ही में महाराष्ट्र में हुई है.

IPS Anjana Krishna, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar
