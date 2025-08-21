नागपुर यूनिवर्सिटी में ये हुआ क्या? छात्रों ने परीक्षा दी BBA की और मार्कशीट मिली 'बी.कॉम' की

महाराष्ट्र के नागपुर में एक अजीबोगरीब वाक्या सामने आया है. इसे परीक्षा विभाग की भारी गड़बड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. मामला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ (Nagpur University) का है. यहां पर एक छात्रों ने बीबीए का एग्जाम दिया था. लेकिन उनको मार्कशीट बी कॉम की दी गई. छात्र इसे देखकर हैरान रह गए. उन्होंने इस घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है.

BBA की परीक्षा देने वाले छात्रों को किया फेल

इतना ही नहीं बीबीए परीक्षा देने वाले कई छात्रों को मार्कशीट में गैरहाजिर (Absent) दिखाकर फेल कर दिया गया है. ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ बीबीए के छात्रों को बी.कॉम की मार्कशीट दी गई है. परीक्षा विभाग की इस गंभीर गलती से नाराज छात्रों ने कांग्रेस के मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में परीक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया. उन्होंने डर जताया कि इस गलती से छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है.

गड़बड़ी से कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक नाराज

बता दें कि इस सारी गड़बड़ी से कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक भी नाराज हैं. उनका कहना है कि परीक्षा विभाग के अधिकारी हमेशा मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से यह गड़बड़ी हुई है. इस घटना से कुलपति और प्रति-कुलपति की कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

