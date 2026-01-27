पुणे के वाघोली का बायफ रोड इलाके की शांत सुबह उस वक्‍त अचानक से चीखों में बदल गई, जब एक मां अपने ही बच्‍चों की दुश्‍मन बन गई. एक मां जो अपने बच्‍चों की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, उसी ने अपने 11 साल के बेटे को मौत का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपनी 13 साल की बेटी पर भी जानलेवा हमला किया, जिसके बाद वह अब अस्‍पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. अब इस घटना की हर कोई चर्चा कर रहा है.

पुलिस के मुताबिक, नांदेड़ के कंधार की रहने वाली आरोपी महिला सोनी संतोष जायभाय ने अपने 11 वर्षीय बेटे साईराज की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. हमले में साईराज की मौके पर ही मौत हो गई.

बेटे की हत्‍या के बाद 13 साल की बेटी पर भी हमला

महिला इतने पर भी शांत नहीं हुई. उसने अपनी 13 साल की बेटी धनश्री पर भी जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद धनश्री को गंभीर हालत में अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना घर के भीतर हुई और इसकी जानकारी सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया है.

क्‍यों उठाया ऐसा कदम, पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर महिला ने इतना बड़ा कदम क्‍यों उठाया. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे की वजह मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद तो नहीं है.

इस क्रूर वारदात ने वाघोली को हिलाकर रख दिया है. गौर करने वाली बात यह है कि दो दिनों में यह दूसरी बड़ी हिंसक घटना है, जिसके कारण इलाके में दहशत और बेचैनी है.