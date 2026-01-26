इंस्टाग्राम दोस्ती बनी मौत की वजह: शादी का झांसा देकर लखनऊ में नाबालिग की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ के पारा इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. पांच दिन पहले नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर एक किशोरी का शव बरामद हुआ था. शुरुआत में मामला संदिग्ध माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और अब इस सनसनीखेज वारदात में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

परिवार के मुताबिक, किशोरी की इंस्टाग्राम पर अंशू गौतम उर्फ लक्की से दोस्ती हुई थी. धीरे‑धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की को बहला‑फुसलाया. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिवार ने अंशू के घरवालों से संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली. पुलिस जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे‑धीरे विवाद में बदल गया था.

पुलिस के अनुसार, हत्या की रात अंशू के साथ तीन अन्य साथी, आशिक, वैभव और रिशू भी मौजूद थे. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि आपसी विवाद के बाद गुस्से में उन्होंने किशोरी का गला दबाकर हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या या हादसा दिखाया जा सके.

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह की टीम ने 72 घंटे के भीतर चारों आरोपी अंशू, आशिक, वैभव और रिशू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

जांच टीम के मुताबिक, मोबाइल चैट, इंस्टाग्राम डीएम, कॉल रिकॉर्ड और घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में जोड़ा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से और गहन पूछताछ की जा रही है, और मजबूत चार्जशीट दाखिल कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

