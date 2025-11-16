महाराष्ट्र के धुले जिले के निकुंभे गांव से हृदय को झकझोर कर देन वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मामूली पारिवारिक विवाद में महिला ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया. महिला ने अपने दो छोटे बच्‍चों के साथ कुंए में कूदकर अपनी जान दे दी. महिला और उसके दोनों बच्‍चों के शवों को कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच है, जब 27 साल की गायत्री आनंदा वाघ पाटील ने अपने 6 साल के बेटे दुर्गेश और 3 साल की बेटी दुर्वा के साथ गांव के नजदीक एक कुएं में छलांग लगा दी.

इस मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला ने पारिवारिक विवाद के कारण निराशा में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया.

कुएं से बरामद हुए तीनों के शव

पुलिस निरीक्षक तुषार देवरे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुएं में 30 से 40 फुट गहराई पर पानी होने के कारण घटना का तुरंत पता नहीं चल सका. शाम को जब तीनों की तलाश शुरू हुई तो संदेह गहराया. बाद में कुएं से तीनों के शव बरामद किए गए.

पोस्‍टमार्टम के लिए धुले भेजे शव

उन्‍होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया और उन्‍हें पोस्टमार्टम के लिए धुले के एक अस्पताल में भेजा गया.

इस मामले में सोंगीर पुलिस स्‍टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.