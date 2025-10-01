याद रखना, MNS स्टाइल में जबाव देंगे... मराठी नहीं बोलने पर अबू आज़मी को मनसे की खुली धमकी

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू कासिम आज़मी एक बार फर चर्चा में हैं. इस बार वजह है मराठी भाषा. अबू आजमी ने जब मराठी भाषा में बोलने से इनकार किया तो एमएनएस ने उनको धमकी दे डाली. दरअसल सपा विधायक कल्याण रोड के चौड़ीकरण को रोकने की मांग करने भिवंडी पहुंचे थे. स्थानीय मराठी चैनलों ने जब उनसे मराठी में जवाब देने को कहा तो अबू आज़मी ने मराठी में जवाब देने से इनकार कर दिया.

अबू आजी ने कहा कि मराठी और हिंदी में क्या अंतर है? मैं मराठी बोल सकता हूं, लेकिन मराठी की क्या ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि 'ये भिवंडी है' वह अगर मराठी में जवाब दंगे तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसे सुनने वाले कैसे समझ पाएंगे. सपा नेता ने मराठी में जवाब देने से मना क्या किया MNS कार्यकर्ता भड़क उठे.

मनसे ठाणे ज़िला अध्यक्ष परेश चौधरी ने मराठी न बोलने के मुद्दे पर अबू आज़मी को घेरते हुए उन्हें MNS स्टाइल जवाब देने की चेतावनी दे डाली.

ये भिवंडी है,यहां सिर्फ मराठी चलेगी

परेश चौधरी ने कहा, "अबू आज़मी, आप यहां महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं. महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए, क्या आपको उत्तर प्रदेश के भैयों की परवाह है. यह भिवंडी है, महाराष्ट्र है, और यहां सिर्फ मराठी चलेगी. अगर आपको यहां मराठी बोलने में शर्म आती है तो याद रखना, आपको मनसे स्टाइल में जवाब दिया जाएगा.

मराठी पर फिर दिखी MNS की गुंडागर्दी

बता दें कि मराठी भाषा को लेकर ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की MNS की गुंडागर्दी देने को मिली है. कुछ दिनों पहले भी मराठी बनाम हिंदी ने बहु ही तूल पकड़ा था. दो दिन पहले अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखे एक विज्ञापन होर्डिंग के साथ मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा था कि ये महाराष्ट्र है यहां पर मराठी चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी.

वहीं जुलाई महीने में एक मामला सामने आया है, जब मराठी न बोलने पर MNS कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को जमकर पीटा था. वहीं मराठी न बोलने पर एक दुकानदार को पीटने का मामला भी सामने आया था. अब MNS के निशाने पर सपा नेता अबू आजमी आ गए हैं.