विज्ञापन
विशेष लिंक

यात्रियों ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू रखकर बस रुकवाई, 1.25 करोड़ का सोना-चांदी लूटकर हुए फरार

कोल्हापुर से मुंबई जा रही लग्जरी बस में बीती रात 1.20 करोड़ रुपये की चांदी और सोने की बड़ी डकैती हुई. किणी टोल नाके के पास हुई इस वारदात का मास्टरमाइंड खुद बस का क्लीनर निकला.

Read Time: 3 mins
Share
यात्रियों ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू रखकर बस रुकवाई, 1.25 करोड़ का सोना-चांदी लूटकर हुए फरार
बस के अंदर सो रहे थे यात्री, केबिन में चाकू की नोक पर लूट लिए ₹1.25 करोड़; मास्टरमाइंड निकला बस का ही क्लीनर (सांकेतिक तस्वीर)
Copilot AI

Kolhapur News Today: पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे (Pune-Bengaluru National Highway) पर बीती मंगलवार रात एक प्राइवेट लग्जरी बस में चाकू की नोक पर डकैती (Bus Robbery) की सनसनीखेज वारदात हुई. लुटेरों ने 'अंगड़िया सर्विस' के जरिए ले जाई जा रही करीब 60 किलो चांदी (Silver) और सोना (Gold) लूट लिया, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वारदात के चंद घंटों के भीतर मुख्य मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यात्री बनकर चढ़े, ड्राइवर की गर्दन पर रखा चाकू

यह घटना उस समय हुई जब कोल्हापुर से मुंबई जा रही एक प्राइवेट बस रात करीब 12 बजे किणी टोल नाके के पास पहुंची. बताया जा रहा है कि बस में तीन संदिग्ध लोग यात्री बनकर सवार हुए थे. जैसे ही बस किणी टोल नाके के करीब पहुंची, एक आरोपी ने ड्राइवर के केबिन में घुसकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और बस रुकवा ली. लुटेरों ने बस की डिक्की में रखा अंगड़िया व्यापारियों का माल (60 किलो चांदी, सोना और नकदी) निकाला और पीछे से आई अपनी कार में भरकर फरार हो गए.

क्लीनर ही निकला 'विलेन', अपनों ने ही दिया दगा

पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वह हैरान करने वाला था. इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड बस का क्लीनर ही निकला. पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता के अनुसार, क्लीनर ने अपने भाई और मुख्य आरोपी अक्षय कदम के साथ मिलकर इस लूट की साजिश रची थी. क्लीनर बस के अंदर रहकर लुटेरों को पल-पल की लोकेशन और माल की जानकारी दे रहा था.

सोते रहे यात्री, केबिन में हो गई करोड़ों की लूट

हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात ड्राइवर के केबिन में हुई. बस के अंदर सो रहे यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. जब लुटेरे माल लेकर फरार हो गए, तब जाकर यात्रियों और बस मालिक को इस बड़ी डकैती का पता चला.

7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया माल

वडगांव पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से कुछ ही घंटों में आरोपियों को ट्रेस कर लिया. पुलिस ने लूटी गई पूरी 60 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना, वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है.

ये भी पढ़ें:- न जाम लगेगा, ना पानी भरेगा! आउटर रिंग रोड का पूरा नक्शा बदलने जा रही दिल्ली सरकार, पढ़ें पूरा मास्टर प्लान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolhapur-Mumbai Luxury Bus Robbery, Kolhapur Bus Robbery News, Kini Toll Plaza Dacoity, Angadia Service Loot Maharashtra, Maharashtra News
Get App for Better Experience
Install Now