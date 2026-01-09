विज्ञापन
ये सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे...BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे अक्सर अपने कड़े बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं इस बार फिर से उन्होंने विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी है.

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने नालासोपारा में आयोजित एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी आपको गंदी नजर से देखे तो उसे ठिकाने लगाने का काम आप हमारे कंधों पर छोड़ दीजिए. ये बाकी पार्टियां सिर्फ गंदी राजनीति करने आएंगी. ये उबाठा के, मनसे, राज ठाकरे के लोग जब आप पर गंदी नजर से देखेंगे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा. लेकिन आपको कोई ताकत देगा, आपके लिए खड़ा रहेगा तो सिर्फ भाजपा और शिवसेना ही है.

MVA को मतदान करना यानी जिहाद को मतदान करना

नितेश राणे ने आगे कहा कि ये महादेव की धरती है, यहां के लोगों के कण-कण में महादेव बसे हैं और जो हमारे भगवाधारी हैं, वो भाजपा-सेना को ही चुनेंगे. बाकी सब पार्टियां जिहाद को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं. सिटी चुनाव चिन्ह (बहुजन विकास आघाड़ी) को मतदान करना यानी जिहाद को मतदान करना है. आप अगर किसी भी विरोधी पार्टी को चुनकर देंगे तो ये लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे.

कमल और धनुष-बाण पर ही बटन दबाना

अगर आपको ताकत चाहिए, प्रभु श्रीराम जी का झंडा लहराना है तो कमल और धनुष-बाण पर ही बटन दबाना है. इसलिए 15 तारीख को हमारे इन हिंदूवादी उम्मीदवारों को चुनकर दीजिए और वसई-विरार मनपा में ‘आई लव महादेव, जय श्रीराम' बोलने वालों को ही बैठाइए. महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होगा और मतों की गिनती अगले दिन होगी, जिनमें बेहद महत्वपूर्ण बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) भी शामिल है.

