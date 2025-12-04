ईद पर बकरे काटने से आपत्ति क्यों नहीं... पर्यावरणविदों के रवैये पर मंत्री नितेश राणे

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने आगामी कुंभ मेले के लिए नासिक में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों के रवैये पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया और पूछा कि वे ईद पर बकरे काटने के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? नागरिक समाज के सदस्य अक्टूबर 2026 में शुरू होने वाले कुंभ मेले से पहले तपोवन क्षेत्र में 'साधु ग्राम' (धर्म गुरुओं के लिए बस्ती) बनाने के लिए 1,700 से अधिक पेड़ों को काटने की नासिक नागरिक निकाय की योजना का विरोध कर रहे हैं.

राणे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "नासिक के तपोवन में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ईद पर बकरे की कुर्बानी का विरोध करते कभी नहीं देखा गया. उस समय चुप्पी क्यों? सभी धर्म समान हैं?"

