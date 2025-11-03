विज्ञापन
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव की जल्‍द होगी घोषणा, तीन चरणों में होंगे

लंबे समय से लटके महाराष्‍ट्र स्थानीय निकाय चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा कर चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसमें अब और देरी नहीं होगी.

संभव हो, ये चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन मिल कर लड़ेगा
  • महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा पांच या छह नवंबर को होने की संभावना बनी हुई है
  • चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे और मतदाता सूची विवाद के बावजूद देरी नहीं होगी
  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 31 जनवरी से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है
मुंबई:

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा 5 या 6 नवंबर को होने की उम्‍मीद है. लंबे समय से लटके स्थानीय निकाय चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा कर चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसमें अब और देरी नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया है. राज्य में 29 नगर निगमों, 42 नगर पंचायतों, 34 में से 32 जिला परिषदों, 248 नगर पालिका परिषदों और 351 में से 336 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं. 

इस बीच बीजेपी के आला सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि जहां तक संभव हो, ये चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन मिल कर लड़ेगा, लेकिन अगर राज्य में कहीं पर गठबंधन के दलों में सहमति न बन पाए, तो भी एक-दूसरे के खिलाफ टिप्पणी न हो. स्थानीय निकाय के चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है.

