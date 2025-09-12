एक और बेटी चढ़ी दहेज की भेंट! 4 महीने पहले शादी हुई, ससुरालवालों से परेशान मयूरी ने दी जान

बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध कब रुकेंगे? ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के बाद महाराष्ट्र की एक बेटी भी दहेज की भेंट चढ़ (Dowry Harassment) गई. जलगांव में 23 साल की मयूरी की शादी कुछ महीने पहले गौरव ठोसर से हुई थी. ससुराल वाले कथित तौर पर उसे दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे. तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली. ये मामला डरा देने वाला है. कुछ ही दिनों पहले ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी भी दहेज की आग में जल गई थी.

जन्मदिन के अगले दिन दे दी जान

मयूरी ने शादी की शादी को चार महीने हुए थे. अपने जन्मदिन के अगले दिन ही उसने अपनी जान दे दी. मयूरी के माता-पिता और रिश्तेदारों ने उसके ससुराल वालों पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने और पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है.परिवार का कहना है कि शादी के चार महीनों के दौरान कई बार मध्यस्थता की कोशिश की गई लेकिन ससुराल वालों ने उनकी बेटी को कथित तौरौ पर प्रताड़ित करना जारी रखा, कुछ भी सही नहीं हो सका.

बेटी के ससुरालवालों की गिरफ्तारी की मांग

पीड़ित परिवार बेटी के आरोपी ससुराल वालों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. उन्होंने आरोपियों को हिरासत में लिए जाने तक पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया. अब तक मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि वह पहले मामले की जांच करेगी.

दहेज की मांग से परेशान मयूरी ने की आत्महत्या

बता दें कि पिछले महीने ग्रेटर नोएडा में 28 साल की निक्की भाटी की आग में जलकर मौत हो गई थी. हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा था. आरोप है कि सालों से निक्की के साथ घरेलू हिंसा हो रही थी. उससे दहेज मांगा जा रहा था. निक्की का सात साल का बेटा और उसकी बहन कंचन इस जघन्य अपराध के गवाह थे. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें निक्की आग में झुलसते हुए सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी. बाद में उसकी मौत हो गई.