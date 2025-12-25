विज्ञापन
टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी! ड्राइवर के कपड़े फाड़ बुरी तरह पीटा, गोल्ड चेन छीनी; VIDEO देख सिहर जाएंगे

ये सनसनीखेज घटना महाराष्ट्र में अकोला-वाशिम हाइवे के सावरखेड टोल नाके पर हुई. पैसों के लेनदेन को लेकर बहस देखते ही देखते हिंसक हो गई.

टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी! ड्राइवर के कपड़े फाड़ बुरी तरह पीटा, गोल्ड चेन छीनी; VIDEO देख सिहर जाएंगे
  • महाराष्ट्र में अकोला-वाशिम हाईवे के सावरखेड नाके पर टोल कर्मियों ने वाहन चालक से बुरी तरह मारपीट की
  • पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद में टोल कर्मियों ने वाहन चालक को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा
  • पीड़ित वाहन ड्राइवर का दावा है कि टोलकर्मियों ने मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली
महाराष्ट्र में अकोला-वाशिम हाईवे पर टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालक से बुरी तरह मारपीट और कथित लूटपाट का वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टोल कर्मियों ने वाहन चालक को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. उसके कपड़े भी फाड़ दिए. लोहे की रॉड से भी उसे पीटा गया. 

ये चौंकाने वाली घटना अकोला-वाशिम हाइवे के सावरखेड टोल नाके पर हुई. वाहन चालक मालेगांव से अकोला की ओर आ रहा था. बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों ने वाहन को पैसों के लेनदेन को लेकर रोका. इसी बात पर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई. 

आरोप है कि टोल नाके के कई कर्मचारियों ने वाहन चालक को घेर लिया और उस पर टूट पड़े. लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. जमीन पर गिराकर ताबड़तोड़ लात-घूंसे बरसाए. कपड़े भी फाड़ दिए गए. लोहे की रॉड से भी पीटने का आरोप है. पीड़ित ड्राइवर का दावा है कि मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नागरिकों में भारी आक्रोश है. स्थानीय वाहन चालकों का आरोप है कि इस टोल नाके पर गुंडागर्दी और मनमानी आम बात हो गई है. सरकारी नियमों को ताक पर रखकर यहां वाहन चालकों से बदसलूकी की जाती है. 

लोगों ने मांग की है कि टोल ठेकेदार के मनमाने रवैये पर लगाम लगाई जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ लूटपाट व मारपीट का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए. 
 

Akola Washim Highway, Maharashtra Crime, Toll Plaza Attack
