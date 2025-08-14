विज्ञापन
कैफे में मॉब लिंचिंग! नाबालिग लड़की संग बैठे 20 साल के लड़के की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ली जान

भीड़ के हाथों मारा गया सुलेमान एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ कैफे में बैठा हुआ था. तभी करीब 10-15 लड़के वहां पहुंचे और उस पर हमला बोल दिया.

महाराष्ट्र के जलगांव में लड़के की पीट-पीटकर हत्या.
  • महाराष्ट्र के जलगांव में कैफे में बैठे 20 साल के लड़के की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.
  • सोमवार शाम करीब 10-15 लड़कों ने सुलेमान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
  • हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है, पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं.
जलगांव:

महाराष्ट्र में क्राइम जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को संभाजीनगर में गर्लफ्रेंड को गोली मारे जाने का मामला सामने आया था. अब 20 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या (Maharashtra Mob Lynching) कर दी गई है. ताजा मामला जलगांव का है. लड़के का नाम सुलेमान था. दरअसल वह एक नाबालिग लड़की के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था. इसी दौरान उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था.

आपसी रंजिश में सुलेमान की हत्या का शव

गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने स्थानीय अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. सुलेमान की हत्या का मामला मॉब लिंचिंग का बताया जा रहा है. आपसी रंजिश नें उसकी जान लेने का शक जताया जा रहा है. सुलेमान सिर्फ 20 साल का था.

कैफे में 10-15 लड़कों ने घुलकर बेरहमी से पीटा

भीड़ के हाथों मारा गया सुलेमान एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ कैफे में बैठा हुआ था. तभी करीब 10-15 लड़के वहां पहुंचे और उस पर हमला बोल दिया. कैफे के बाहर ले जाकर उसे लाठी-डंडों से पीटा गया. सुलेमान से हमले में बुरी तरह से घायल हो गया. सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई. दिल दहला देने वाला यह मामला सोमवार 11 अगस्त की शाम का है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये हमला पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है. पुलिस ने वारदात वाली जगह से और आस पास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज ज़ब्त किए हैं.

