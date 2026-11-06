दिवाली पर FDA का बड़ा एक्शन, Zepto-Blinkit समेत 105 फूड लाइसेंस सस्पेंड, ₹1.35 करोड़ का माल जब्त

दिवाली के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए चलाए गए विशेष अभियान में महाराष्ट्र FDA ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 105 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इनमें क्विक-कॉमर्स कंपनियों और कई प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स के नाम भी शामिल हैं.

FDA के अनुसार, 4 और 5 नवंबर को चलाए गए निरीक्षण अभियान में मुंबई समेत पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए. कार्रवाई के तहत 7 प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश भी जारी किया गया. इनमें पुणे के 3, अमरावती के 2 और मुंबई व कोंकण क्षेत्र के 1-1 प्रतिष्ठान शामिल हैं.

Zepto, Blinkit और बड़े फूड ब्रांड पर भी कार्रवाई

FDA ने मुंबई के ज़ेप्टो (वर्ली) और ब्लिंकइट के आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इसके अलावा 'बिरयानी बाय किलो', 'टॉसिन पिज्जा' (वर्ली) और 'जंबो बर्गर' जैसे प्रमुख फूड आउटलेट्स पर भी कार्रवाई की गई.

मुंबई के बोरीवली स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर को FSSAI नियमों के कथित उल्लंघन के चलते बंद करने का आदेश दिया गया है. वहीं नागपुर के कामठी रोड स्थित D-Mart आउटलेट से लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप में रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया.

₹1.35 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त

FDA ने बताया कि अभियान के दौरान 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया. विभाग को संदेह है कि यह सामग्री असुरक्षित या मिलावटी हो सकती है.

कार्रवाई के दौरान 3 FIR दर्ज की गईं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 2 वाहन जब्त किए गए.

FDA कमिश्नर की चेतावनी

FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री से किसी की मौत होने पर कानून के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

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