सैलाब के बीच घंटों फंसी रही जिंदगी, नांदेड़ में पेड़ पर चढ़े बुजुर्ग को घंटों बाद बचाया गया

- नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में बाढ़ के पानी में फंसे बुजुर्ग किसान ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई.
- लगातार बारिश के कारण आनंदा कोल्हे के खेतों में पानी बढ़ा और उन्होंने पेड़ पर चढ़कर मदद का इंतजार किया.
- ग्रामीणों और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कई घंटे बाद बुजुर्ग किसान को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
चारों और पानी ही पानी था, बुजुर्ग को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ऐसे में वह एक पेड़ पर चढ़ गया. घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है, जहां बाढ़ के पानी के कारण पेड़ पर चढ़े बुजुर्ग को घंटों बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. बुजुर्ग को निकाला गया. इस बुजुर्ग ने बाढ़ के पानी के बीच फंसने पर हिम्मत नहीं हारी और पेड़ पर मदद के इंतजार में डटा रहा. घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से बुजुर्ग को सुरक्षित बचा लिया गया.
घटना नांदेड़ जिले के लोहा तालुका की है. गांव के निवासी आनंदा कोल्हे रात में अपने खेत गए थे. लगातार बारिश हो रही थी. इस दौरान खेत में पानी अचानक बढ़ गया. दूर-दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था. इसलिए आनंदा को अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा.
प्रशासन और स्थानीय नागरिकों को इस घटना की जानकारी मिलने के बाद, एक संयुक्त अभियान चलाया गया और किसान को सुरक्षित बचा लिया गया. बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा शहर में भी पानी घुस गया है. नदी नहर के पास बसे घरों के बाद, अब बाढ़ का पानी शहर की सड़कों को भी जलमग्न कर रहा है.
