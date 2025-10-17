महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित किसानों के साथ NCP का समर्थन, दिवाली नहीं मनाने का शरद पवार ने किया ऐलान

राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने संगठन के सभी साथियों के साथ बैठक कर एक निर्णय लिया है. वह निर्णय यह है कि दिवाली नहीं मनाई जाएगी. यह बात राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने बारामती में मीडिया से बातचीत करते हुए कही.

दिवाली नहीं मनाने के निर्णय पर बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. कहीं बाढ़ आई, कहीं भीषण बाढ़ आई. इसमें खेती पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, लेकिन वहां की जमीन का कटाव हो गया. इससे किसान बेचैन हैं. उसकी नजर में खेती की जमीन ही उसका सब कुछ है. उसका सब कुछ बह गया है. वह किस मनःस्थिति में दिवाली मनाएंगे? इसलिए हमारे संगठन ने उनके दुःख में शामिल होने का निर्णय लिया है.

शरद पवार ने कहा कि दो बातें हैं संकट आते हैं, लेकिन उस समय राज्य और देश की सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे संकट से प्रभावित लोगों को संकट से उबारें. आज की राज्य सरकार ने कुछ लोगों के लिए एक छोटी राशि की घोषणा की है लेकिन अगर आप नुकसान की प्रकृति को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि यह छोटी राशि उनके पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाएगी. इसलिए, संकटग्रस्त लोग राज्य सरकार से भी नाराज हैं.

आगे बोलते हुए, शरद पवार ने कहा कि मुझे लगता है कि इन सभी मुद्दों पर मेरा नजरिया अलग है. मैं यहां राजनीति नहीं लाना चाहता लेकिन संकट से प्रभावित लोगों को संकट से उबारने के लिए सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और हम लोगों ने भी राज्य सरकार के प्रति वह तत्परता दिखाई है, लेकिन सरकार ने अभी तक खुले हाथों से मदद करने की कोई तत्परता नहीं दिखाई है इसलिए हमारे संगठन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिवाली त्योहार को न मनाने का निर्णय लिया है.

शरद पवार ने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है वह दुखद है, मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता."