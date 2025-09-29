विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र बाढ़: कहीं बहा पुल तो कहीं गांव डूबे, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया, जानिए अपडेट

गोदावरी नदी में आई बाढ़ से फंसे नागरिक अलग-अलग जुगाड़ कर एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं. स्थानीय बच्चों ने थर्मोकोल का राफ्ट बनाया है.

Read Time: 4 mins
Share
महाराष्ट्र बाढ़: कहीं बहा पुल तो कहीं गांव डूबे, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया, जानिए अपडेट
  • महाराष्ट्र में अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण वैष्णवी नामक बच्ची की मौत हो गई है.
  • पाथर्डी तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण करंजी से भट्टेवाड़ी मार्ग पर पुल बह गया है, जिससे संपर्क टूट गया है.
  • मुंबई में भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोकल ट्रेन सेवा में कुछ देरी हुई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण सारी व्यवस्था चरमरा गई है. छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर तालुका के शिउर की एक बच्ची की रात में अचानक हालत बिगड़ गई. बच्ची को अस्पताल ले जाते समय बाढ़ के कारण कई दिक्कतें आईं, जिससे उसे अस्पताल ले जाने में देरी हुई. अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे लग गए. जबकि 15 मिनट की दूरी है. इसके चलते बच्ची की मौत हो गई. बच्ची का नाम वैष्णवी योगेश जाधव है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसी तरह जलगांव जिले के एरंडोल तालुका के गांव बाढ़ की चपेट में हैं. घर और दुकानों में पानी भर गया है. नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को गांव से स्थानांतरित किया जा रहा है. बाढ़ के पानी में फंसी बस में सवार लोगों को सुरक्षित निकाला गया. नवदेवी के दर्शन के लिए जा रही महिला श्रद्धालुओं की बस बाढ़ के पानी में फंस गई थी. बस में सवार 15 महिला श्रद्धालुओं को चालक सहित सफलतापूर्वक बचा लिया गया. 

अहिल्यानगर में बहा पुल 

अहिल्यानगर जिले के शेवगांव पाथर्डी तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर नदी-नहर उफान पर हैं, जिससे पुल और सड़कें बह गई हैं. पाथर्डी तालुका में करंजी से भट्टेवाड़ी मार्ग पर बना पुल बह गया है. पिछले पंद्रह दिनों से भट्टेवाड़ी के नागरिकों का संपर्क टूटा हुआ है. इस वजह से बुजुर्ग, छात्र और किसान जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पुल का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।.

मुंबई में ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी

Latest and Breaking News on NDTV

मुंबई में सोमवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई. एक दिन पहले मुंबई में भारी बारिश हुई थी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुछ उपनगरों में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हुई. उन्होंने बताया कि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ समय की देरी से चल रही हैं, हालांकि ट्रेन सेवा सामान्य है और बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के बसों के मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

लातूर में डूबी फाइलें

लातूर के रेनापुर तहसील कार्यालय में पानी भर गया है. “आपला सरकार सेवा सुविधा केंद्र” में रखे दस्तावेज़ भी डूब गए. लातूर के रेनापुर तहसील कार्यालय की इमारत में लगभग दो फीट तक पानी जमा होने की तस्वीर सामने आ रही है. इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सरकारी सुविधा केंद्र में पानी जमा होने के कारण, नागरिकों द्वारा प्रमाण-पत्रों के लिए जमा की गई फाइलें और दस्तावेज़ भीग गए. दस्तावेजों को बचाने के लिए संभव उपाय किए जा रहे हैं. 

जालना के 38 गांवों में अलर्ट 

Latest and Breaking News on NDTV

जालना जिले के लगभग 38 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. लगभग 10 से 12 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. परतुर, अंबड और घनसावंगी तालुका के गांवों में अलर्ट है. गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा टीमें तैनात की गई हैं. हालांकि कल शाम से बारिश की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन आज सुबह से ही जिले के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं. 

नासिक में जुगाड़ का सहारा

गोदावरी नदी में आई बाढ़ से फंसे नागरिक अलग-अलग जुगाड़ कर एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं. स्थानीय बच्चों ने थर्मोकोल का राफ्ट बनाया है. इसे चलाने के लिए लकड़ी से थर्मोकोल बांधा और पतवार(चप्पू) बनाया. गंगापुर बांध से 10 हज़ार 900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. मूसलाधार बारिश के बीच आई बाढ़ के कारण अलग-अलग जगहों पर नागरिक फंसे हुए हैं. जहां-जहां प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है, वहां ऐसे जुगाड़ दिख रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Rain, Maharashtra Flood Condition, Maharashtra Flood 2025, Maharashtra Flood, Maharashtra Flood Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com