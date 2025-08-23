पथराव, वाहनों में तोड़फोड़... कोल्हापुर में दो गुटों में झड़प, कई लोग घायल

महाराष्‍ट्र में कोल्हापुर जिले के सिद्धार्थनगर इलाके में शुक्रवार रात दो गुटों के बीच विवाद हो गया. पार्क के सामने एक बोर्ड लगाने और साउंड एंड लाइट सिस्टम को लेकर हुए विवाद में पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की गई. दोनों गुटों के बीच हुई इस झड़प में कुछ लोग घायल हो गए और पांच-छह वाहनों को भारी नुकसान भी पहुंचा. दोनों पक्षों की ओर से लगभग एक घंटे तक भारी पथराव के कारण इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया. पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और झड़प को रोका. अभी इलाके में शांति है.

कोल्हापुर एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया, 'अब इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है. सीपीआर अस्पताल के पास दो समाज में गैरसमज होने से तनाव की स्थिति बन गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. मौके पर अब शांति है. दोनों समाज के वरिष्ठ नेताओं ने भी शांति बनाए रखने का आह्वान किया है. हम आम लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें.'

इलाके में तनाव के बाद कड़ी सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है. शांति बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है. इधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर उत्‍पात मचाने वालों की पहचान करनी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.