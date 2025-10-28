वो तड़पती रही और वह देखता रहा... ठाणे में 17 साल के लड़के ने अपनी दोस्त को घर में जिंदा जलाया

महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक 17 साल की लड़की को जिंदा जला दिया. 80 प्रतिशत जली हुई हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लड़की को जलाने का आरोप उसके 17 साल के दोस्त पर लगा है. यह मामला ठाणे के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन का है. घर से धुआं निकलने पर पड़ोसियों ने लड़की के परिवार को घटना की सूचना दी. पीड़िता की मां ने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई. उनकी बेटी आग में जल रही थी और उसका दोस्त वहां बैठा ये सब देख रहा था.

बहस के बाद दोस्त ने लड़की को जिंदा जलाया

कपूरबावड़ी पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि लड़की के बयान के बाद ही सही वजह साफ हो सकेगी. जानकारी के मुताबिक, लड़की और उसके दोस्त के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी. आरोप है कि गुस्साए लड़के ने अपनी दोस्त को आग के हवाले कर दिया.

बहस के बाद दी थी जान से मारने की धमकी

पीड़ित लड़की वहां अपने परिवार के साथ रहती थी. उसका परिवार पहले मुंबई के चेंबूर इलाके में रहता था. तभी उसकी दोस्ती आरोपी लड़के के साथ हुई थी. कुछ दिन पहले, लड़की भाऊबिज के लिए चेंबूर गई थी. उसी दौरान किसी बात पर लड़के ने की उसके साथ बहस और मारपीट की थी. लड़की के रिश्तेदारों को जैसे ही इस बारे में पता चला वे उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गए. उन्होंने लड़के को पकड़ने की भी कोशिश की थी. इसी दौरान आरोपी ने धमकी दी थी कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा.

लड़की के घर में घुसकर जिंदा जलाया

इस घटना से लड़की काफी डर गई थी. 24 अक्टूबर को लड़की ठाणे में अपने घर में अकेली थी, तभी अचानक उसके घर से धुआं निकलने लगा. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी उसकी मां को दी. जब लड़की के परिवार वाले घर वहां पहुंचे तो उसका दोस्त अंदर था. लड़की जली हुई हालत में चीख रही थी और वह वहां खड़ा देख राह था. परिवार ने बेटी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

आरोपी लड़का पुलिस हिरासत में, जांच जारी

लड़की के परिवार ने जब लड़के से इस बारे में पूछा तो वह वहां से चला गया. जिसके बाद लड़की की मां कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 109, 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद ही सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.