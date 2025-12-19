मोहल्ले में घुसा तेंदुआ, एक बिल्डिंग से दूसरी में कूदकर मचाया उत्पात, डरा देगा मुंबई का ये वीडियो

मुंबई में मीरा भायंदर के बीपी रोड पर साईं बाबा हॉस्पिटल के पीछे स्थित पारिजात बिल्डिंग में एक तेंदुआ घुस गया. इस तेंदुए ने चार लोगों को बुरी तरह से जख्‍मी कर दिया. घायलों को साईं बाबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. तेंदुए के बिल्डिंग में घुसने से वहां हड़कंप मच गया. लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिये. लेकिन इस बीच कुछ स्‍थानीय लोगों ने हिम्‍मत दिखाई और तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया. तेंदुए के पारिजात बिल्डिंग कैंपस में घूमते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं.

तेंदुआ छतों के ऊपर छलांग लगाता दिखा

वीडियो में तेंदुआ बिडिंग कैंपस में इधर से उधर भागता हुआ नजर आ रहा है. तेंदुआ छतों के ऊपर छलांग लगाता और सीढि़यों में घूमता नजर आ रहा है. तेंदुआ का शिकार एक महिला भी हुई है. कुछ लोग इस महिला को खिड़की से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं. ये महिला बेहोशी की हालत में लहू-लुहान नजर आ रही है. इस महिला को साईं बाबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

तेंदुए को काबू करने की जद्दोजहद

बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में तेंदुआ सुबह 8 घुसा था. स्‍थानीय लोगों ने पारिजात बिल्डिंग की बी-विंग, रूम नंबर 101 में तेंदुए को बंद कर दिया है. अब यहां से वन विभाग की टीम इस तेंदुए को रेस्‍क्‍यू कर जंगल में फिर से छोड़ देगी. इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने की जद्दोजहद में जुटी है. जानकारी के मुताबिक, तेंदुआ तलाव रोड स्थित पारिजात बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक घर में घुस गया. अचानक हुए इस हमले से बिल्डिंग के निवासियों में भगदड़ मच गई. तेंदुए ने घर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर हमला किया, जिसमें एक युवती समेत कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया

वन विभाग के विशेषज्ञों की टीम ट्रैंक्विलाइजर गन (बेहोश करने वाली बंदूक) लेकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुकी है. तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए मौके पर लोहे का बड़ा पिंजरा भी मंगाया गया है. पुलिस और वन विभाग ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, ताकि तेंदुआ किसी दूसरे घर में न जा सके. घटना की गंभीरता को देखते हुए शिवसेना नेता और मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और स्थानीय लोगों को धैर्य रखने की अपील की.