कोल्हापुर: सेना भर्ती से लौट रहे दो युवकों की ट्रक हादसे में मौत, गांव में मातम

- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेना भर्ती पूरी कर लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई
- हादसा कोल्हापुर-रत्नागिरी महामार्ग पर खुटालवाडी गांव के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी
- मृतक युवक पारस आनंदा परीट और सूरज ज्ञानदेव उंड्रीकर शाहूवाड़ी तालुका के अंबार्डे गांव के निवासी थे
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके अपने गांव लौट रहे दो युवकों की रविवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. ये दुर्घटना कोल्हापुर-रत्नागिरी महामार्ग पर खुटालवाडी गांव के पास हुई. गन्ना ले जा रहे एक ट्रक ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक के नाम:
- पारस आनंदा परीट (उम्र 19 वर्ष)
- सूरज ज्ञानदेव उंड्रीकर (उम्र 20 वर्ष)
- पता: दोनों युवक शाहूवाड़ी तालुका के अंबार्डे गांव के निवासी
दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक की टक्कर से दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे स्थानीय नागरिकों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
शाहूवाड़ी पुलिस और महामार्ग पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा किया. दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मलकापुर स्थित ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है. सैन्य भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर सकुशल घर लौट रहे इन दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही अंबार्डे गांव और उनके परिवारों में शोक की लहर फैल गई है.
