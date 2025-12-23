विज्ञापन

भारतीय सेना ने जारी किया अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, जानें किसे मिलेगा दूसरा मौका

Agniveer Exam Result: अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था वो सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

अग्निवीर परीक्षा का रिजल्ट

Agniveer Exam Result: भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस नतीजे का हजारों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस भर्ती परीक्षा में कुल 4,903 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद 2900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. वहीं इस बार कुछ अभ्यर्थियों को दूसरा मौका भी दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आगे क्या करना होगा. 

रिजल्ट ऐसे करें चेक

अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा. यहां रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगइन करने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं. भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास डाउनलोड करके जरूर रख लें. 

किसने दी थी भर्ती परीक्षा?

इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा में यूपी के वाराणासी रीजन के 12 जिलों से हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. अब इस भर्ती परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. इसके बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए अपडेट दिया जाएगा. आने वाले कुछ ही हफ्तों में इस बैच की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक हुआ था. 

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा दूसरा मौका?

मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए कई उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे और सेना भर्ती कार्यालय में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पास हुए अभ्यर्थियों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. शिकायतों के लिए 15 दिसंबर तक मौका दिया गया था, जिन अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली हैं, उन्हें ये दूसरा मौका दिया जाएगा. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अभ्यर्थियों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में आ सकता है, जो जनवरी 2026 में जारी की जाएगी. 

