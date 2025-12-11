अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 21 मजदूरों की मौत की आशंका, अब तक 13 शव मिले

अरुणाचल प्रदेश के हयुलियांग-चगलागम रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है. इस घटना में 21 मजदूरों के मारे जाने की आशंका है. हालांकि, अभी तक 13 मजदूरों के शवों को ही बरामद किया गया है. घटना 7 दिसंबर की बताई जा रही है. ये घटना जिस इलाके में हुई है वो सुदूर है, इस वजह से कई दिनों तक अधिकारियों को इसकी सूचना ही नहीं मिल सकी.

पुलिस को बुधवार रात को इस घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस ने गुरुवार सुबह से घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अभी तक की जांच में पता चला है कि ट्रक खाई में 1000 फीट नीचे गिरा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक डंप ट्रक मजदूरों को अरुणाचल प्रदेश में एक निर्माण स्थल पर ले जा रहा था.

पुलिस के अनुसार जिन मृतक मजदूरों की अभी तक पहचान हो पाई है उनमें बुधेश्वर दीप, राहुल कुमार, समीर दीप, जून कुमार, पंकज मानकी, अजय मानकी, बिजय कुमार, अभय भूमिज, रोहित मानकी, बीरेंद्र कुमार, अगर तांती, धीरेन चेतिया, रजनी नाग, दीप गोवाला, रामचबक सोनार, सोनातन नाग, संजय कुमार, करण कुमार और जोनास मुंडा हैं. पहचाने गए ये 19 मजदूर तिनसुकिया के गेलापुखुरी टी एस्टेट के थे.सूत्रों ने बताया कि अब तक 13 शव बरामद किये गये हैं. तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार ने पुष्टि की है कि मजदूर तिनसुकिया जिले के हैं और एक छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए अरुणाचल प्रदेश गए थे.अंजॉ एसपी अनुराग द्विवेदी से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया.