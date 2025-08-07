मेट्रो साइट से गिरी लोहे की रॉड युवक के सिर में घुसी, MMRDA ने जताया खेद, ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना

मुंबई से सटे भिवंडी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मेट्रो साइट से गिरी लोहे की रॉड एक ऑटो की छत को चीरने के बाद उसमें बैठे युवक के सिर में जा घुसी. यह घटना ठाणे-भिवंडी मेट्रो लाइन-5 की साइट के पास की है. हादसे को लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) ने खेद जताया है और ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

भिवंडी के नर्पोली धामणकर नाका इलाके पर मेट्रो साइट से एक रॉड गिर गई. यह रॉड ऑटो रिक्‍शे में बैठे विट्ठलनगर के 20 साल के निवासी सोनू अली के सिर में जाकर घुस गई.

करीब 4 से 5 घंटे तक चली सर्जरी

रॉड के सिर में लगने से सोनू अली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्‍हें स्‍थानीय लोगों की मदद से तुरंत अंजुरफाटा स्थित नोबल अस्‍पताल ले जाया गया .

अस्‍पताल में डॉक्‍टरों ने करीब चार से पांच घंटे तक सर्जरी की, जिसके बाद डॉक्‍टरों ने उनके सिर से रॉड निकाली. फिलहाल मरीज डॉक्‍टरों की निगरानी में है.

ठेकेदार और कंसल्‍टेंट फर्म पर जुर्माना

इस घटना के बाद मेट्रो अथॉरिटी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप लगे हैं. एमएमआरडीए ने खेद जताते हुए ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही MMRDA ने निर्देश दिया है कि सभी मरीज के सभी मेडिकल खर्च ठेकेदार वहन करे. साथ ही कंसल्टेंट फर्म पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.

MMRDA ने इस घटना की स्वतंत्र और विशेषज्ञ जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रॉड इतनी तेजी से गिरी कि सीधे रिक्शे में जा घुसी, जिससे चालक के सिर में गंभीर चोटें आईं. इस घटना के बाद मेट्रो निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है.