मुंबई हवाई अड्डे पर 42 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, 3 दिन में 100 करोड़ से अधिक की मिली ड्रग्स

DRI के मुताबिक हाल में ज़ब्त की गयी कुछ बरामदगियाँ से ये खुलासा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तस्करी को छिपाने और पहचान से बचने के लिए खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीज़ों में नशीले पदार्थ छिपा कर उसकी तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं.

राजस्व खुफिया निदेशालय ने "ऑपरेशन वीड आउट" के तहत मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों से 42.34 किलोग्राम उच्च श्रेणी का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 42 करोड़ रुपये है.

'चतुराई से छुपाया गया हाइड्रोपोनिक वीड पाया गया'

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, "विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, DRI अधिकारियों ने आगमन के तुरंत बाद दोनों यात्रियों को रोककर उनके सामान की विस्तृत जांच की. तलाशी में 21 खाने के पैकेट बरामद हुए - जिनमें नूडल्स और बिस्कुट शामिल थे. इनमें नियमित खाद्य पैकेजिंग के भीतर चतुराई से छुपाया गया हाइड्रोपोनिक वीड पाया गया. एनडीपीएस किट का उपयोग करके किए गए फील्ड परीक्षणों में मादक पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि हुई". वित्त मंत्रालय के मुताबिक, DRI द्वारा मात्र तीन दिनों में ये दूसरा बड़ा ड्रग भंडाफोड़ है.

तीन दिनों में मिली 100 करोड़ की ड्रग

इससे पहले शुक्रवार (31.10.2025) को 47 करोड़ रुपये मूल्य की 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई थी, जिसमें वाहक, वित्तपोषक, संचालक और वितरक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पिछले तीन दिनों में DRI ने 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की की है. भारत के पश्चिमी प्रवेश द्वारों से संचालित संगठित ड्रग-तस्करी नेटवर्क को ये करारा झटका है.

इसके अलावा, DRI ने "ऑपरेशन वीड आउट" (“Operation Weed Out”) के तहत भारत के अलग-अलग हवाई अड्डों से 292.9 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है.

DRI के मुताबिक हाल में ज़ब्त की गयी कुछ बरामदगियाँ से ये खुलासा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तस्करी को छिपाने और पहचान से बचने के लिए खाद्य पदार्थों और रोज़मर्रा की चीज़ों में नशीले पदार्थ छिपा कर उसकी तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं. इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के बारे में आगे की जाँच जारी है.

