किस काम की ये झूठी शान! प्रेमिका के पिता और भाई ने नाबालिग शख्स की पहले की हत्या,दोनों गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नांदेड से ऑनर किलिंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार लड़की के पिता और उसके भाई ने प्रेम संबंध के शक में एक नाबालिग युवक की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया. घटना नांदेड के हिमायतनगर तालुका की बताई जा रही है. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के आरोपी पिता और लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम नकुल पावेडे था. नकुल शनिवार से ही लापता था. पुलिस ने बाद में संदेह के आधार नकुल की प्रेमिका और उसके घरवालों से पूछताछ की. इस पूछताछ के दौरान ही आरोपी पिता और लड़की के भाई ने ये मान लिया की उन लोगों ने नकुल की पहले हत्या की है और बाद में उसके शव को एख कुएं में फेंक दिया है. पुलिस दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.