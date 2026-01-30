सीएम फडणवीस या कोई और... अजित पवार के निधन के बाद कौन पेश करेगा महाराष्ट्र का बजट?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट पेश कर सकते हैं. अजित पवार के पास ही वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी. लेकिन अचानक उनके निधन के बाद महाराष्ट्र का आगामी बजट सीएम फडणवीस विधानसभा में पेश कर सकते हैं. वित्त विभाग ने इसे लेकर शुरुआती जानकारी दी है.

आमतौर पर बजट के दिन वित्त मंत्री विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री विधान परिषद में बजट पेश करते हैं. लेकिन बजट वाले दिन वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल विधान परिषद में बजट पेश करेंगे. इसलिए उस दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बजट पेश कर सकते हैं. हालांकि, अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

बताया जा रहा है कि 2 या 3 मार्च को महाराष्ट्र का 2026-27 का बजट पेश किया जा सकता है. अगर तब तक महाराष्ट्र को नया वित्त मंत्री मिल जाता है, तो फिर वही बजट पेश करेंगे.

विमान हादसे में हो गया था निधन

डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी का एक विमान हादसे में निधन हो गया था. विमान मुंबई से बारामती आ रहा था. बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया था. गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया.

अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में कार्यक्रम था, जिसके लिए वो यहां आ रहे थे. स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बारामती में उन्हें एक रैली को संबोधित करना था. उनके विमान ने सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी. बारामती में लैंडिंग के वक्त ही क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में विमान पूरी तरह जल गया था. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में प्लेन क्रैश की वजह पायलट की चूक को माना गया है.