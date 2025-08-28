मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'

महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के लिए तैयार हो गया है. मनोज जरांगे के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन पर कहा है, "लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन उम्मीद यही है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के दायरे से बाहर न जाए. विरोध प्रदर्शन अदालती आदेशों के दायरे में ही होना चाहिए."

'सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी'

सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. मराठा समाज को यह समझना चाहिए, हमने समाज की समस्याओं का समाधान किया. इसके अलावा ओबीसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा. ओबीसी में आरक्षण की मांग करने वालों की मांग मुझे समझ नहीं आ रही है. अन्य राज्यों के लोगों ने माना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से समस्या का समाधान हुआ है,"

'उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को धैर्य से हल करेंगे'

वहीं, दूसरी तरफ मनोज जरांगे ने आंदोलन पर कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जरांगे पाटिल से चर्चा की थी. सरकार फिर से आई है और हमारी उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को धैर्य, सहानुभूति और अपनी बात रखते हुए हल करें."

जरांगे की मांग को देखते हुए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक नागपुर में हुई. अगर ओबीसी समुदाय को दिए गए सरकारी आश्वासनों पर पानी फिरता है, तो बैठक में अगले आंदोलन पर फैसला लिया जाएगा.

क्यों हो रहा है आंदोलन?

मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं. उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत 10% आरक्षण दिया जाए, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मराठों और OBC के बीच पहले से ही भारी तनाव है. जरांगे के ताजा आंदोलन के बीच OBC संघ आक्रोशित है.