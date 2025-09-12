'डिलीवरी ब्वॉय' बनकर मंगलसूत्र लूट गया आरोपी, वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे हैरान

महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक शख्स एक महिला के गले से चेन छीनकर मौके से भागता दिख रहा है. घटना नागपुर में चिंतामण नगर के मनमोहन अपार्टमेंट के पास की बताई जा रही है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया वह एक डिलीवरी ब्वॉय बनकर घर पर आया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक शख्स स्कूटी से महिला के घर के बाहर आता है. फिर वो सामान डिलीवरी करने के बहाने महिला को गेट के पास बुलाता है. महिला जैसे ही अपने घर के गेट पास आती है तो वह पहले उसे फर्जी डिलीवरी बॉक्स देने की कोशिश करता है, महिला जैसे ही आगे बढ़कर डिलीवरी बॉक्स लेना चाहती है वैसे ही आरोपी उसके गले से चेन खींचकर मौके से फरार हो जाता है.

पुलिस सीसीटीवी की मदद के कर रही है आरोपी की पहचान

स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस स्कूटी के पर लगे नंबर प्लेट की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़िता महिला को भी इस घटना में चोटें आई हैं.

