विज्ञापन
विशेष लिंक

नागपुर से 33.60 लाख की MD ड्रग्स ज़ब्त,  तस्करी करने वाले गिरफ्तार

पुलिस ने मयूर ठवकर को भी मंगलई घाट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ में एक महिला तस्कर का भी नाम सामने आया है.  

Read Time: 2 mins
Share
नागपुर से 33.60 लाख की MD ड्रग्स ज़ब्त,  तस्करी करने वाले गिरफ्तार

नागपुर शहर के मिनीमातानगर-कोतवाली से 33.60 लाख रुपये का एमडी पाउडर ज़ब्त किया गया है. दो कार्रवाई में चार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. तस्करी में महिला तस्कर भी शामिल है. नागपुर की कलमना पुलिस ने कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.  

16 सितंबर को कलमना पुलिस स्टेशन की टीम रात में गश्त पर थी, तभी मिनीमातानगर में एक कार संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी. पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, तो ये पूरा मामला सामने आया. पुलिस को महल क्षेत्र निवासी 44 वर्षीय अमित लज्जाराम शर्मा और अजनी निवासी इसी उम्र के मुकेश निरंजन तिरले के पास करीब 1 ग्राम एमडी पाउडर मिला.  पुलिस ने 17.75 लाख रुपये कीमत की कार और एमडी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. 

ऐसे मिली एमडी ड्रग्स

अमित शर्मा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने कोतवाली शिवाजी नगर निवासी 20 वर्षीय आयुष दीपक इंगोले से एमडी खरीदी थी. उसने बताया कि आयुष नाम के लड़के को एमडी की और खेप मिलने वाली है. पुलिस ने आयुष के घर के आसपास जाल बिछाया. हालांकि, वह नहीं मिला. 17 सितंबर की रात को पुलिस ने उसके घर पर फिर से छापा मारा और भागने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ लिया. 

उसके घर से 32.65 लाख रुपये कीमत का 214 ग्राम एमडी पाउडर मिला. आयुष ने बताया कि उसने यह माल वाठोडा निवासी 19 वर्षीय मयूर प्रकाश ठवकर को भी दिया था.  पुलिस ने मयूर ठवकर को भी मंगलई घाट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ में एक महिला तस्कर का भी नाम सामने आया है.  इस एमडी विक्रेता रैकेट में और भी आरोपियों के होने की संभावना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nagpur, Nagpur Drugs, Nagpur Police, Maharashtra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com