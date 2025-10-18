बदल गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम, अब कहलाएगा छत्रपति संभाजीनगर

- महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन कर दिया है.
- नाम बदलने की पहल तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने शुरू की थी
- भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने नाम बदलने की गजट अधिसूचना जारी की.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन कर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखे गए इस शहर का अब यह नाम मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के नाम पर रखा गया है. मूल नाम परिवर्तन की पहल तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने की थी.
15 अक्टूबर को मिल थी नाम बदलने को मंजूरी
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने 15 अक्टूबर को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की.
1900 में बना था औरंगाबाद रेलवे स्टेशन
बता दें कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन 1900 में बना था, इसे हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था. यह रेलवे स्टेशन काचीगुडा-मनमाड खंड पर स्थित है. यह खंड मुख्य रूप से छत्रपति संभाजीनगर शहर (पूर्व में औरंगाबाद) को सेवा प्रदान करता है.
इनपुट- भाषा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं