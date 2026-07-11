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VIDEO: सिंहस्थ 2028 तैयारियों का जायजा लेने बाइक पर निकले सीएम यादव, फिर होटल में बनाने लगे जलेबी

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला. बाइक पर पुराने शहर का भ्रमण करने के बाद उन्होंने होटल में अपने हाथों से जलेबी बनाई और चाय पर लोगों से चर्चा की.

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सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. आमतौर पर बैठकों और अधिकारियों के बीच दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री इस बार बाइक पर सवार होकर पुराने शहर की गलियों में पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक होटल पर पहुंचकर अपने हाथों से जलेबी भी बनाई और चाय की चुस्कियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी.  

बाइक पर सवार होकर पहुंचे पुराने शहर

जावरा फोर लेन परियोजना का भूमिपूजन करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नागदा से उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने सिंहस्थ-2028 से जुड़े निर्माण कार्यों और विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया. खास बात यह रही कि उन्होंने शहर की कई जगहों का दौरा बाइक पर बैठकर किया. पुराने शहर की गलियों से गुजरते हुए उन्होंने चल रहे कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों से जरूरी जानकारी ली.

सिंहस्थ को बताया मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा का महापर्व

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 केवल उज्जैन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह पूरे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा महापर्व है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करें. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा कि किसी भी परियोजना की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

होटल पर पहुंचकर बनाई जलेबी

निरीक्षण के बीच मुख्यमंत्री अचानक पुराने शहर के एक होटल पर पहुंच गए. यहां उन्होंने कड़ाही संभाली और अपने हाथों से जलेबी बनानी शुरू कर दी. मुख्यमंत्री को जलेबी बनाते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. आसपास खड़े लोगों ने इस पल को मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया. देखते ही देखते जलेबी बनाते मुख्यमंत्री के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं.

चाय पर लोगों से की खुलकर चर्चा

जलेबी बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने होटल में बैठकर चाय पी और स्थानीय लोगों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने शहर के विकास कार्यों, सिंहस्थ की तैयारियों और स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों की राय जानी. लोगों ने भी खुलकर अपने सुझाव और मुद्दे उनके सामने रखे. मुख्यमंत्री के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली तो कई ने शहर के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की.

जनसंवाद के साथ प्रशासनिक निरीक्षण

मुख्यमंत्री के इस दौरे को केवल प्रशासनिक निरीक्षण नहीं बल्कि जनसंवाद के रूप में भी देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि समय रहते सभी जरूरी परियोजनाएं पूरी हो सकें. सरकार का प्रयास है कि सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

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