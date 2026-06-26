मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन विस्फोट मामला; ATS-BDS ने शुरू की जांच, शहर काजी ने दी सफाई

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन को क्रेन से लटकाकर किए गए विस्फोट मामले ने पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है. घटना के पीछे की असल वजह जानने के लिए एटीएस और बीडीएस की टीम भी मैदान में उतर गई है, वहीं शहर काजी ने पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई भी दी है.

जुलूस के दौरान किया था विस्फोट

जानकारी के मुताबिक, उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के अडान मोहल्ले में 23-24 जून की रात मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान कुछ युवकों ने एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊपर लटका दिया और फिर उसमें विस्फोट कर दिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

ATS और BDS टीम ने संभाली जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) की टीम भी जांच में जुट गई है. ये टीमें यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विस्फोट में किस तरह के पदार्थ का इस्तेमाल हुआ और इसके पीछे असली मकसद क्या था.

‘स्टंट' बताकर बचने की कोशिश

पूछताछ में आरोपियों ने इस घटना को महज एक स्टंट बताते हुए इसे आतिशबाजी जैसा बताया है. लेकिन जिस तरह वैन पर पोस्टर लगाकर विस्फोट किया गया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. जांच एजेंसियां इस एंगल से भी गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं.

पोस्टर और विस्फोट ने बढ़ाई शंका

जांच में यह भी सामने आया है कि वैन पर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद उसे उड़ाया गया. इसी वजह से जांच एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं. टीम यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है और आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है.

शहर काजी ने दी सफाई

इस मामले में शहर काजी नासिरुद्दीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोहर्रम के दौरान अलग-अलग अखाड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और उसी के चलते यह स्टंट किया. उनके मुताबिक, पोस्टर भी दूसरे अखाड़े को लेकर लगाया था और इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि यहां सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर त्योहार मनाते हैं.