विज्ञापन
विशेष लिंक

इंस्टाग्राम पर ‘मिस यू’ लिखकर प्रेमिका के साथ नदी में कुदा युवक, 12 घंटे बाद मिले दोनों के शव 

उज्जैन में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर “मिस यू” लिखकर वीडियो पोस्ट किया और नाबालिग प्रेमिका के साथ शिप्रा नदी में कूद गया. करीब 12 घंटे बाद दोनों के शव बरामद हुए। पुल के पास लावारिस बाइक और बैग मिलने से मामले का खुलासा हुआ.

Read Time: 3 mins
Share
इंस्टाग्राम पर ‘मिस यू’ लिखकर प्रेमिका के साथ नदी में कुदा युवक, 12 घंटे बाद मिले दोनों के शव 

Ujjain Couple Suicide: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर “मिस यू” लिखकर आखिरी वीडियो पोस्ट करने के बाद एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ नदी में कूद गया. करीब 12 घंटे बाद जब दोनों के शव शिप्रा नदी में मिले, तब इस मामले का खुलासा हुआ. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

शिप्रा नदी में मिले दो शव 

बुधवार को इंदौर रोड स्थित तपोभूमि और चंदेसरी ब्रिज के बीच शिप्रा नदी में दो शव नजर आने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर नानाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. टीआई नरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और दोनों शवों को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

पुल के पास मिली बाइक से पहचान

घटनास्थल के पास पुल पर एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली. बाइक नंबर की जांच करने पर पता चला कि वह खाचरौद के पास ग्राम चापाखेड़ा निवासी युवक की है. जांच में सामने आया कि मंगलवार दोपहर युवक अर्जुन बोडाना यह बाइक लेकर घर से निकला था. उसके साथ गांव की एक नाबालिग लड़की भी थी. इसके बाद दोनों की पहचान की पुष्टि हुई.

बाइक पर टंगा बैग शक के घेरे में

पुलिस को मौके से बाइक पर टंगा एक बैग भी मिला, जिसमें मच्छर मारने की दवा (मार्टिन) रखी हुई थी. इससे आशंका जताई जा रही है कि नदी में कूदने से पहले दोनों ने जहर का सेवन किया था. हालांकि, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

इंस्टाग्राम पोस्ट बनी अहम कड़ी

जांच के दौरान पुलिस ने अर्जुन का इंस्टाग्राम अकाउंट खंगाला. वहां मंगलवार शाम को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला, जिसमें अर्जुन एक लड़की के साथ नजर आ रहा है. वीडियो के साथ रोने वाला इमोजी और “मिस यू” लिखा हुआ था. पुलिस का मानना है कि यह पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही दोनों ने यह कदम उठाया.

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा मामला

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और शुरुआती जांच के आधार पर यह मामला प्रेम‑प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और सभी पहलुओं से मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ujjain Couple Suicide, Instagram Miss You Suicide, Shipra River Suicide Case, MP Lover Suicide News, Madhya Pradesh Suicide News
Get App for Better Experience
Install Now