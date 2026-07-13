VIDEO: गोविंदा के गाने पर डिप्टी जेलर का जबरदस्त डांस, जेल सुपरिटेंडेंट के बर्थडे पर बांध दिया समा

आमतौर पर जेल का नाम सुनते ही सख्त अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था और गंभीर माहौल की तस्वीर सामने आती है. लेकिन उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. यहां जेल अधीक्षक के जन्मदिन समारोह में डिप्टी जेलर और जेल कर्मचारियों ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के मशहूर गाने पर जमकर डांस किया. वर्दी में थिरकते अधिकारियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोई इसे कर्मचारियों के तनाव कम करने का तरीका बता रहा है, तो कुछ लोग जेल परिसर में ऐसे आयोजन की उपयुक्तता पर सवाल उठा रहे हैं.

जन्मदिन समारोह का वीडियो हुआ वायरल

जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेल अधीक्षक मनोज साहू का जन्मदिन था. इस मौके पर जेल परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. समारोह के दौरान केक काटा और कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया. इसी कार्यक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

गोविंदा के गाने पर डिप्टी जेलर ने किया डांस

वायरल वीडियो में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल फिल्म अभिनेता गोविंदा के लोकप्रिय गीत "आपके आ जाने से" पर पूरे उत्साह के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ जेल प्रहरी और अन्य कर्मचारी भी ताल मिलाते नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोग उनका उत्साह बढ़ाते दिखाई देते हैं, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आता है.

मंच पर मौजूद रहे जेल अधीक्षक और अधिकारी

कार्यक्रम के दौरान मंच पर जेल अधीक्षक मनोज साहू सहित जेल प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे. वीडियो में कर्मचारी और अधिकारी एक साथ कार्यक्रम का आनंद लेते दिखाई देते हैं. जन्मदिन समारोह को लेकर जेल परिसर में विशेष तैयारियां भी की गई थीं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों का मानना है कि कठिन और तनावपूर्ण माहौल में काम करने वाले जेल कर्मचारियों के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी होते हैं. वहीं, कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जेल परिसर के भीतर इस तरह के जश्न और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कितना उचित है.

डिप्टी जेलर ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी जेलर सुरेश गोयल ने कहा कि जेल का काम बेहद चुनौतीपूर्ण और तनाव से भरा होता है. कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने और तनाव कम करने के उद्देश्य से जेल अधीक्षक के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था. उनके मुताबिक इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था और कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए खुशी के पल साझा किए.

प्रशासन की ओर से नहीं आया कोई बयान

फिलहाल इस पूरे मामले में जेल प्रशासन की ओर से किसी जांच या आधिकारिक टिप्पणी की जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि वायरल वीडियो के बाद यह आयोजन चर्चा और बहस का विषय जरूर बन गया है. लोग अब इस पर अपने-अपने नजरिए से प्रतिक्रिया दे रहे हैं.