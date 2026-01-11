विज्ञापन
'मेरे जूते ढूंढ दीजिए, ताकि मेरी आस्था बनी रहे'-हनुमान टेकरी मंदिर से जूते चोरी होने पर शिक्षक की अनोखी शिकायत

गुना के हनुमान टेकरी मंदिर से महंगे जूते चोरी होने पर एक सरकारी शिक्षक ने पुलिस में अनोखी शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने जूते वापस दिलाने की मांग के साथ अपनी आस्था की बात कही. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

“मेरे जूते ढूंढकर वापस दिला दीजिए, ताकि मेरी आस्था बनी रहे.” यह पंक्ति मध्य प्रदेश के गुना जिले के कैंट पुलिस थाना पहुंची एक सरकारी शिक्षक की उस अर्जी में लिखी है, जो गुना के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर से उनके महंगे ब्रांडेड जूते चोरी हो जाने के बाद दी गई है. एक सामान्य दर्शन एक अजीबोगरीब आपराधिक शिकायत में बदल गया.

विंध्याचल कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता राजेश कुमार शर्मा (Rajesh Kumar Sharma) ने NDTV को बताया कि जब मंदिर परिसर से उनके जूते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, तो उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को कैंट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

जूतों की कीमत ₹4,050

शर्मा ने कहा, “मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हनुमान टेकरी दर्शन करने गया था. आरती से पहले हाथ धोने वाली जगह के पास जूते उतारे थे. जब वापस लौटा तो जूते गायब थे. मेरे जूतों की कीमत ₹4,050 है. मेरी शिकायत पर अब तक कुछ नहीं हुआ.”

पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार, शर्मा शाम करीब 6:50 बजे मंदिर पहुंचे और संध्या आरती में शामिल हुए. करीब 7:20 बजे जब वे नीचे आए, तो जिस स्थान पर जूते रखे थे, वहां कुछ भी नहीं था.

इलाके में खोजबीन करने और मंदिर के चौकीदार से पूछने पर उन्हें बताया गया कि यहां जूतों की चोरी “अक्सर” होती रहती है और खासकर महंगे या ब्रांडेड जूते निशाना बनते हैं. 

“वे जूते चुरा लेते हैं और बाहर कहीं बेच देते हैं, ऐसा सुना है,” शर्मा ने कहा. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

इस घटना ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. शर्मा ने अपनी शिकायत में पूछा है, “अगर कैमरे लगे हैं तो चोरी कैसे हो रही है? अगर जूते भी सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग कितने सुरक्षित हैं?” 

कैंट थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्ध की पहचान कर ली गई है. अधिकारी के मुताबिक, “हमने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा.” हालांकि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक जांच की जा रही है.

