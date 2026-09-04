छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर! 24 घंटे में 47 नए मरीज मिले, अब तक 205 मामले; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटे में 47 नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 205 पहुंच गई. वहीं, बीते 20 दिनों में कोरोना संक्रमण के भी 4 नए मामले सामने आए हैं. दोनों संक्रमणों के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. सभी जिला अस्पतालों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जांच, दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की भी समीक्षा की जा रही है.

स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 47 नए मरीजों की पुष्टि हुई है. इसके बाद राज्य में स्वाइन फ्लू के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 205 हो गई है. बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है.

57 एक्टिव मरीज, 44 अस्पताल में भर्ती

स्वाइन फ्लू के कुल मामलों में फिलहाल 57 मरीज एक्टिव हैं. इनमें से 13 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे हैं, जबकि 44 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की लगातार निगरानी कर रहा है और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

स्वाइन फ्लू के साथ-साथ कोरोना संक्रमण के मामले भी स्वास्थ्य विभाग की नजर में हैं. पिछले 20 दिनों में प्रदेश में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं. हालांकि संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों संक्रमणों के एक साथ सामने आने के कारण विभाग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता.

जिला अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश

बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को तैयारियां मजबूत करने, संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान करने और जांच व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने को कहा गया है. अस्पतालों में दवाइयों, जांच किट और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्था को बताया पर्याप्त

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वाइन फ्लू और कोरोना जैसे वायरल संक्रमणों को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में स्वास्थ्य अमला सतर्क है. मंत्री के अनुसार, जांच के लिए पर्याप्त किट उपलब्ध हैं. इसके साथ ही दवाइयों और अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दें तो तत्काल जांच कराएं. समय पर जांच और उपचार से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है. साथ ही लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.