भारत में कोव‍िड-19 का खतरा एक बार फ‍िर बढ़ता जा रहा है. आंध्र प्रदेश के अमरावती में COVID-19 के 10 नए मामले सामने आए हैं. इसके बाद राज्‍य में कुल एक्टिव और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 49 हो गई है. इनमें से 24 मरीज अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जबकि 16 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. वहीं, चार लोगों की जान जा चुकी है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार की शाम को जारी बुलेटिन के अनुसार, नए मामलों में सबसे अधिक तीन मरीज गुंटूर जिले से मिले हैं. इसके अलावा एनटीआर जिले में दो नए मामले सामने आए हैं, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू, एलुरु, कृष्णा, तिरुपति और विशाखापत्तनम जिलों में एक-एक नया संक्रमित मरीज मिला है। विभाग ने बताया कि अब तक कुल 302 लोगों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है.

पूर्वी गोदावरी जिला सबसे अधिक प्रभावित

राज्य में अब तक दर्ज मामलों पर नजर डालें तो पूर्वी गोदावरी जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 11 मामले सामने आए हैं. इसके बाद गुंटूर में 9, वाईएसआर कडप्पा में 8, विशाखापत्तनम में 5 और एनटीआर जिले में 3 मामले दर्ज किए गए हैं. काकीनाडा, एलुरु और बापटला जिलों में दो-दो मामले मिले हैं, जबकि अन्य कई जिलों में एक-एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वर्तमान में 24 कोविड-19 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं. वहीं, 16 मरीज चिकित्सकीय निगरानी में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं. अब तक पांच मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं. इनमें वाईएसआर कडप्पा जिले के तीन मरीज तथा गुंटूर और एलुरु जिले के एक-एक मरीज शामिल हैं.

अब तक चार लोगों की मौत

राज्य में कोविड-19 से अब तक चार लोगों की मौत दर्ज की गई है. इनमें तीन मौतें वाईएसआर कडप्पा जिले में और एक काकीनाडा जिले में हुई है. बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में सर्विलांस व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. जिला रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को संक्रमित मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखने और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

विभाग ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट उपलब्ध करा दी गई हैं. साथ ही सभी सेकेंडरी और टर्शियरी स्तर के अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की गई है. दवाइयों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), टेस्टिंग किट और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार भी सुनिश्चित किया गया है.

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