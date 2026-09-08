साफ हवा में भी नंबर-2 पर इंदौर, लखनऊ पहले स्थान पर; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में देशभर में चमके दोनों शहर

देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुके इंदौर ने अब स्वच्छ हवा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. लगातार आठ बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर-1 रहने वाले इंदौर के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि अब शहर सिर्फ साफ-सफाई ही नहीं बल्कि बेहतर वायु गुणवत्ता के मामले में भी देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो गया है. इस श्रेणी में लखनऊ पहले स्थान पर रहा, जबकि इंदौर ने दूसरा स्थान हासिल कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मिली बड़ी सफलता

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के नतीजों में इंदौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. यह सर्वेक्षण उन शहरों के प्रयासों का मूल्यांकन करता है, जिन्होंने वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं. इंदौर का शीर्ष शहरों में शामिल होना इस बात का संकेत है कि शहर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

लखनऊ पहले, इंदौर दूसरे स्थान पर

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को पहला स्थान मिला है. वहीं इंदौर दूसरे स्थान पर रहा. इस श्रेणी में शामिल शहरों का आकलन वायु गुणवत्ता सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, हरित गतिविधियों और नागरिक सहभागिता जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर किया. इंदौर ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

इंदौर की टीम ने ग्रहण किया सम्मान

इस उपलब्धि पर इंदौर की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और स्वच्छता विभाग के प्रभारी अश्विनी शुक्ल ने पुरस्कार ग्रहण किया. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस सम्मान का श्रेय शहरवासियों, नगर निगम की टीम और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए लगातार प्रयासों को दिया.

स्वच्छता के बाद अब स्वच्छ हवा में भी पहचान

इंदौर पहले ही लगातार आठ बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल कर चुका है. अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिलने से शहर की पहचान और मजबूत हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों का सकारात्मक असर शहर की वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई दे रहा है.

वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का मिला परिणाम

पिछले कुछ वर्षों में इंदौर में धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, कचरा प्रबंधन को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी कई पहलें की गई. इन प्रयासों का असर अब राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों में भी देखने को मिल रहा है. शहर की यह उपलब्धि दूसरे नगरों के लिए भी प्रेरणा मानी जा रही है.

इंदौर के लिए गर्व का अवसर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करना इंदौर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. यह सफलता बताती है कि शहर केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर पर्यावरण और स्वस्थ जीवनशैली की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. शहरवासियों की भागीदारी और प्रशासन के प्रयासों ने इंदौर को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया है.