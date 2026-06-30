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बड़वानी के स्कूल किचन में निकला सांप, भोजन बनाते समय मची अफरा-तफरी; रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को डसा

बड़वानी जिले के हतोला स्थित सरकारी स्कूल के किचन में मिड-डे मील बनाते समय सांप निकल आया. बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया. रेस्क्यू के दौरान स्नेक फ्रेंड को सांप ने काट लिया.

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बड़वानी के स्कूल किचन में निकला सांप, भोजन बनाते समय मची अफरा-तफरी; रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को डसा
बड़वानी के सरकारी स्कूल के किचन में निकला सांप, मिड-डे मील बनाते समय मची अफरा-तफरी

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में एक सरकारी स्कूल के किचन में सांप निकलने से हड़कंप मच गया. घटना अंजड थाना क्षेत्र के ग्राम हतोला स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की है, जहां बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया जा रहा था. इसी दौरान रसोईघर में सांप दिखाई दिया, जिससे रसोई कर्मचारियों और स्कूल स्टाफ में अफरा-तफरी फैल गई. स्कूल प्रबंधन ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी. समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा.

मध्यान्ह भोजन बनते समय दिखा सांप

जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है. ग्राम हतोला के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के किचन रूम में अचानक एक सांप दिखाई दिया. उस समय रसोई में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया जा रहा था. सांप को देखते ही किचन कर्मचारियों और स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया.

Snake Rescue: इसी स्कूल में मिला सांप

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बच्चों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्चों को किचन और आसपास के क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. प्रधानाचार्य सुरेश यादव ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत एहतियाती कदम उठाए गए, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई.

स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय स्नेक फ्रेंड निलेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे. उन्होंने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया और बाद में उसे प्राकृतिक आवास के रूप में जंगल में छोड़ दिया गया.

Snake Rescue: सांप का रेस्क्यू करते हुए सर्प एक्सपर्ट

Snake Rescue: सांप का रेस्क्यू करते हुए सर्प एक्सपर्ट

रेस्क्यू के दौरान सांप ने किया हमला

रेस्क्यू के दौरान एक अप्रत्याशित घटना भी हुई. सांप को पकड़ते समय उसने स्नेक फ्रेंड (सर्प मित्र) निलेश उपाध्याय को काट लिया. हालांकि उन्होंने रेस्क्यू प्रक्रिया पूरी की और सांप को सुरक्षित नियंत्रित कर लिया. घटना के बावजूद स्कूल परिसर में कोई जनहानि नहीं हुई और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने ली राहत की सांस

सांप के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने राहत महसूस की. प्रबंधन का कहना है कि यदि समय पर सतर्कता नहीं बरती जाती तो बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी. स्कूल स्टाफ की तत्परता और रेस्क्यू टीम की सक्रियता से संभावित बड़ा हादसा टल गया.

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बढ़ रही चुनौती

बरसात के मौसम में ग्रामीण और वन क्षेत्रों से लगे स्कूलों में सांप और अन्य वन्यजीवों के प्रवेश की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में स्कूल प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और परिसर की नियमित निगरानी करने की आवश्यकता रहती है. फिलहाल हतोला स्कूल में स्थिति सामान्य है और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित की जा रही है.

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