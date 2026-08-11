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48 घंटे से पानी नहीं; ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निवासियों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर सोसाइटी में किया हंगामा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माइवुड्स सोसाइटी में पिछले दो दिनों से जलापूर्ति बाधित है. कई टावरों में पानी नहीं पहुंचने से नाराज निवासियों ने मेंटेनेंस कार्यालय का घेराव किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया.

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48 घंटे से पानी नहीं; ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निवासियों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर सोसाइटी में किया हंगामा
महागुन माइवुड्स में पानी संकट, सड़क पर उतरे रहवासी
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माइवुड्स सोसाइटी में पिछले 48 घंटे से पानी की गंभीर समस्या ने निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई टावरों में जलापूर्ति ठप होने के कारण सैकड़ों परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान न होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सोमवार रात निवासियों ने मेंटेनेंस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि मंगलवार को सोसाइटी के बाहर सड़क जाम कर प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. निवासियों का आरोप है कि हर साल यही समस्या आती है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है.

क्या है मामला?

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माइवुड्स सोसाइटी में पिछले दो दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है. कई टावरों में पानी न पहुंचने से सैकड़ों फ्लैटों में रहने वाले निवासी परेशान हैं. इस समस्या को लेकर सोमवार रात और मंगलवार दोपहर को निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

सोमवार रात पानी की सप्लाई ठप होने के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित निवासी सोसाइटी के मेंटेनेंस कार्यालय पहुंचे. उन्होंने प्रबंधन से नियमित जल व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए और हंगामा किया. मंगलवार दोपहर को निवासियों ने सोसाइटी के बाहर सड़क जाम कर दी.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. रहवासियों ने पुलिस को बताया कि यह समस्या हर साल आती है और वे स्थायी समाधान चाहते हैं. 48 घंटे से उनके घर में पानी नहीं है.

स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल रहा : रहवासी

सोसाइटी के निवासी बीपी बंसल ने बताया कि पानी की समस्या का मुख्य कारण पर्याप्त और नियमित जलपूर्ति का अभाव है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन टैंकरों से वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, लेकिन यह पानी की मांग के मुकाबले अपर्याप्त है. मौजूदा जल संकट के तकनीकी कारणों, जैसे सप्लाई लाइन या पंप में खराबी, को लेकर प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. निवासियों का सवाल है कि यदि नियमित आपूर्ति बाधित है, तो इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा और पर्याप्त संख्या में टैंकरों की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? निवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है.

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